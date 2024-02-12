Как влюбиться в себя "по уши": советы, которые действительно работают

Влюбиться в себя – это действительно сложная задача, поскольку каждый из нас сомневается в себе, своих силах, многое себе запрещаем, потому что о просто недооцениваем себя и недостаточно любим.

О том, как влюбиться в себя "по уши", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Психология.ua в Instagram.

Как влюбиться в себя "по уши"

Для начала стоит понять, что для себя вы - центр Вселенной. В жизни работает такое правило: сначала ты в себя влюбляешься - потом все остальные. И ни в коем случае не путайте последовательность.

Разговаривайте и относитесь к себе так, будто вы голливудская суперзвезда, или римский император.

Осознайте раз и навсегда: вы для себя - самый важный человек на планете. И только вы можете сделать свою жизнь лучше.

Речь идет не о самовлюбленности, а о том, что любить себя следует с полным принятием, безусловно, простить себе все, что вы делаете не так, все, чего вы не умеете. И вы делаете это для себя, для того чтобы почувствовать себя настоящего.

Только полюбив себя, вы наконец-то перестанете сидеть на обочине жизни с протянутой рукой.

Полюбить себя по-настоящему - это значит принять себя таким, какой вы являетесь... со всеми прихотями, косяками и шрамами . Вы перестанете наконец-то искать свое отражение в чужих глазах, ведь когда действительно что-то любишь - тебе все равно что об этом говорят другие.

Как влюбиться в себя (фото: Freepik)

Вы же слышали такое: когда падает самолет и вываливаются кислородные маски, в инструкции сказано, сначала наденьте на себя. Без любви к себе, вы никого не сможете сделать счастливым пока сами - несчастливы.

Для того чтобы влюбиться в себя "по уши", вам стоит начать делать следующие действия: