6 самых ярких ролей потрясающей Сары Джессики Паркер

Секс в большом городе

Роль Кэри Брэдшоу сделала из Сары настоящую коллекционерку туфель и романтическую журналистку, которая всю жизнь стремилась к настоящей и искренней любви, несмотря на все проблемы в отношениях с мужчинами.

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Любовь и другие неприятности

Опять-таки романтическая картина, в которой Сара встречает любопытного мужчину, с которым строит отношения. Но сюжет не так прост, ведь ее избранник - мамочка сынок.

Кадр из фильма "Любовь и другие неприятности"

Все дороги ведут в Рим

Сара играет мать-одиночку Мэгги, которая по сюжету со своей дочерью отправляется в путешествие в крошечный Тосканский городок, где Мэгги когда-то часто бывала в молодые годы. Там Мэгги случайно встречает Люка, красивого бывшего любовника, который до сих пор не женат и живет со своей 80-летней мамой Кармен и меняет ее жизнь.

Кадр из фильма "Все дороги ведут в Рим"

Развод

Фрэнсис переживает долгий, тяжелый развод, заставляющий ее по-новому взглянуть на годы совместно прожитой жизни. Оказывается, начать все с чистого листа не так-то просто.

Кадр из фильма "Развод"

Я не знаю, как она делает это

Паркер играет роль Кейт, которая получает нового клиента, нуждающегося в частых поездках в Нью-Йорк, а Ричард трудоустраивается и в результате на семью остается все меньше времени. Ситуация усугубляется появлением нового делового партнера Кейт, очаровательного Джека Абельхаммера, который становится неожиданным источником соблазна.

Кадр из фильма "Я не знаю, как она это делает"

Клуб первых жен

В сюжете фильма появляются выпускницы колледжа, когда-то дружившие и встречающиеся почти через тридцать лет. Несмотря на то, что их пути разошлись, жизнь подружек складывалась очень похожа: все трое вроде бы удачно вышли замуж и все трое недавно разошлись с мужчинами, обвиняя в произошедшем юных красавиц.

Кадр из фильма "Клуб первых жен"