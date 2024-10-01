6 самых удивительных традиций украинских козаков, о которых не рассказывают в школе

Запорожские козаки - это уникальная страница украинской истории, полная невероятных традиций, обычаев и верований. Их ритуалы и образ жизни удивляли современников и остаются загадкой для исследователей.

Обряды принятия в козаки

Обряды принятия в козаки были своеобразными военными действиями, сопровождавшимися инициацией нового члена общества. Сначала парень отделялся от общества и отправлялся в мир, что символизировало переход "на тот свет".

Когда новый воин приходил на Сечь, он проходил обряд принятия, включавший торжественную присягу на верность и принятие православия, если он исповедовал другую религию.

Получив статус "молодика", он изучал военное дело и правила поведения настоящего козака, но на этот период подлежал унижениям и выполнял самую грязную работу. Это была своеобразная проверка устойчивости и готовности стать частью козацкой общины.

Ангел в небо понесет за чуб

Чуб и усы были неотъемлемыми атрибутами каждого козака.

Большинство историков считают, что традицию брить голову и лицо козаки унаследовали от своих языческих предков. Согласно историческим исследованиям, в пантеоне древних славян среди богов мужского пола не было ни одного с длинными волосами или бородой, поэтому именно такой внешний вид считался божественным.

Однако существует легенда, противоречащая этой теории. Согласно ей, козаки считали себя великими грешниками и брились в надежде, что Бог смилуется над ними и вытащит из ада за волосы.

Козаки также верили, что после гибели ангел понесет их на небо за чуб. Этот символизм стал важной частью их духовной жизни и веры в божественное вмешательство.

Картина "Козак Мамай", 18 век (изображение: Википедия)

Открытый курень и строгие правила гостеприимства

Запорожские козаки всегда держали свой курень (жилье) открытым для путешественников, чтобы каждый мог зайти отдохнуть, поесть и переночевать. Этот обычай символизировал гостеприимство и готовность к взаимопомощи даже при отсутствии хозяина дома.

В то же время существовало строгое правило, что из куреня ничего нельзя было выносить, и нарушителей строго наказывали. Если кто-то находил на Сечи потерянную вещь, тот, кто ее нашел, должен был привязать ее к высокому столбу на три дня, и если за это время владелец не появлялся, вещь становилась его собственностью.

Характерники - маги и духовные наставники

Козаки-характерники считались особыми людьми, обладавшими сверхъестественными способностями, перенятыми от древних языческих волхвов.

По народным преданиям почти все козацкие гетманы и известные полковники были характерниками, такими как Самойло Кошка, Северин Наливайко, Петр Сагайдачный, Максим Кривонос и Иван Сирко.

Характерники были духовными наставниками для своих собратьев и фактически составляли военную элиту, обладавшую знаниями по медицинским и магическим практикам.

Они также были частью отрядов пластунов, своеобразного козацкого спецподразделения, к которому даже женщины могли быть приняты, если имели соответствующие способности.

Характерники считались непобедимыми, способными защищать себя от пуль и оружия врага.

Характерник (изображение: dp.gov.ua)

Тайны происхождения термина "козак"

Происхождение самого термина "козак" окутано разнообразными теориями. Согласно некоторым польским исследованиям, слово "козак" происходит от имени известного предводителя, который искусно боролся с татарскими завоевателями.

Другая теория базируется на слове "коза", ведь козаки были хитрыми и могли проникнуть куда угодно, подобно этому животному.

В переводе с турецкого "козак" означает "разбойник, бродяга", и, вполне возможно, именно такое прозвище дали украинским воинам турки. Очевидно, что слово потеряло свое негативное значение и закрепилось за украинскими воинами, подчеркивая их свободу и непокорность.

Запрет алкоголя в походах

В козацких походах алкоголь был строго запрещен, и нарушение этого правила приравнивалось к измене. Такая строгость объяснялась необходимостью сохранять дисциплину и боевую готовность в ходе военных действий.

Козаки считали, что опьянение могло привести к слабости и подвержению отряда опасности, поэтому нарушителей казнили. Этот запрет также являлся своеобразным средством обеспечения духовной чистоты, что позволяло им сосредоточиться на военном деле и поддержании порядка.