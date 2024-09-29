Самые известные украинские ведьмы: кто они и чем прославились

Ведьмы всегда вызывали представление о сверхъестественных силах, и в Украине их фигура окружена многими легендами. Народные предания и исторические факты сплетаются в увлекательные рассказы о женщинах, обвиняемых в колдовстве.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых известных украинских ведьмах и почему они стали такими загадочными и влиятельными.

Мистическая роль ведьм в казацкой эпохе

Было мнение, что успехи казаков часто были результатом не только военного мастерства, но и поддержки ведьм. Во многих битвах колдуны и ведьмы помогали казацким вожакам, размещались на высотах и проводили ритуалы, чтобы обеспечить победу.

Это, например, описывает польский священник Симеон Окольский, вспоминая битву под Голтвой 1638, когда колдуны помогали казакам заклинаниями над порохом и пушками.

Богдан Хмельницкий и его "личные" ведьмы

История о гетмане Богдане Хмельницком и его связях с ведьмами является одной из самых известных.

Польские источники утверждают, что Хмельницкий часто совещался с ведьмами перед важными битвами. Его победы, как полагали противники, объяснялись не только его талантом стратега, но и помощью ведьм.

В частности, после поражения поляков в Пилявецкой битве 1648 года они обвиняли украинского гетмана в том, что победа была одержана благодаря магической помощи. Говорили, что одна из ведьм предполагала исход сражений и помогала избегать опасностей.

Польский поэт и участник событий Мартин Кучваревич в своей версии рассказывает, что сестра Ивана Донца действительно была ведьмой. Она всегда участвовала в поединках перед битвами, и результат ее поединка предполагал результат сражения.

Перед Заславским сражением она также вышла на герц, но потерпела поражение и крикнула брату, чтобы тот бежал. После этого она погибла.

Казаки проиграли бой и оставили Заслав, забрав с собой другую ведьму. Когда город занял коренное войско, оказалось, что там осталась Солоха - ведьма, помощница и любовница гетмана Хмельницкого, помогавшая ему под Пилявцами.

Сначала ее пытали, и во время пыток она якобы засыпала. Впоследствии Солох сожгли.

Ведьма времен Хмельницкого (изображение: скриншот из фильма "Огнем и мечом")

Внучка князя Острожского: невинная жертва или настоящая ведьма?

Еще одной известной женщиной, обвиняемой в колдовстве, была Алоиза, внучка князя Острожского. По слухам, она практиковала магические ритуалы, подкладывала лягушачьи лапки и вызывала у других людей психические расстройства.

Хотя обвинения не всегда имели подтверждение, Алоиза стала символом таинственной силы, которой, по мнению людей, владели ведьмы. Она, как и многие другие женщины того времени, стала жертвой общественного подозрения и страха перед неизвестным.

Мифы о внешности ведьм

Часто представления о ведьмах сопровождаются стереотипами: рыжеволосые женщины с зелеными глазами, обитающие в отдаленных местах. Однако исторические источники не упоминают ничего о внешности ведьм.

Известно, что в XVIII-XIX веках крестьяне верили в существование "родимых" ведьм, которые имели специфические признаки, например хвостик или полоску волос на спине. Однако в предыдущие времена такие признаки не упоминались, и внешность женщины не являлась основной причиной ее обвинения в колдовстве.

Николай Богданов-Бельский "Молодая ведьма" (изображение: Википедия)

Закрутки и раскрутки: магия на полях

В Гетманщине верили в магические "закрутки" на полях. Это были странные завихрения пшеницы или ржи, считавшиеся дурным признаком. Считалось, что такие "закрутки" могут уничтожить урожай и принести смерть потреблявшим это зерно.

Однако существовали люди, специализировавшиеся на "раскрутке" закруток. Только настоящие ведьмы или колдуньи могли спасти урожай и людей от последствий этого проклятия.

Очаровательные собаки, разоблачающие ведьм

Один из интересных аспектов украинской магии касается веры в волшебных собак, способных вынюхивать ведьм. Считалось, что седьмой щенок от седьмой собаки обладает магическими способностями, передаваемыми через кровь.

Таких собак пытались убивать ведьмы, боясь их способности разоблачать их настоящую природу. Хотя эти верования не подтверждались в судебных материалах, они стали частью народных преданий и демонстрируют страх перед магическими силами.

Ведьма Солоха из произведений Гоголя (изображение: скриншот фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки")