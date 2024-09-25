Как одевались украинские школьники 100 лет назад (фото)

История школьного образования в Украине отражает сложные политические и социальные изменения, влияющие на развитие учебных заведений и их роль в обществе. В зависимости от эпохи, школьная система испытывала различные реформы и влияния, отделяя украинскую культуру или пытаясь ее уничтожить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает и показывает, как выглядела украинская школа в Западной Украине, функционирование гимназий до 1917 года и изменения, произошедшие в советской системе образования после революции.

Как одевались школьники на Западной Украине

В начале ХХ века украинские школьники на Западной Украине отличались своей национальной одеждой, которая подчеркивала их самоидентификацию. Вышиванки, которые носили ученики, были не только частью повседневной жизни, но и символом культурного сопротивления.

Часто на рубашках можно было увидеть украинский герб - тризуб или другие элементы национальной символики, которые вышивальщицы старательно скрывали в орнаментах, чтобы избежать преследований.

В условиях Второй Речи Посполитой, хоть и не благоприятной для украинских национальных проявлений, украинская культура не исчезала. В школах проводились выставки работ местных рукодельниц, а учащиеся и учителя продолжали носить вышиванки.

Украинские школьницы в вышиванках (фото: ukrainianpeople.us)

Украинская школа на Западной Украине (фото: ukrainianpeople.us)

Украинцы в школе Закарпатья в составе Чехословакии (фото: ukrainianpeople.us)

Как одевались украинские гимназисты до 1917 года

В период Российской империи образование в большинстве учебных заведений было раздельным для детей.

Ребята получали значительно более широкий спектр знаний, которые готовили их к общественно активной жизни, тогда как девушки учились в гимназиях и пансионах, где основное внимание уделялось домоведению, рукоделию, танцам и этикету.

Женщины считались прежде всего хозяйками дома, и их обучение было ограничено рамками семейных обязанностей. Иностранные языки и более глубокие науки, как правило, преподавались только за дополнительную плату, и доступ к таким предметам имели только состоятельные семьи.

Учебные программы для девушек значительно отличались от мужских, и возможности для продолжения образования для женщин были ограничены.

Урок в Первой Императорской Александровской мужской гимназии в Киеве, 1910-е годы (фото: ЦМКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного)

Урок физкультуры в частной женской гимназии Екатерины Евсеевой на улице Александровской (ныне улица Петра Сагайдачного) (фото: ЦМКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного)

Как одевались школьники в РСФСР в 1920-х годах

С приходом советской власти в 1917 г. произошло немало изменений в системе образования.

Одним из ключевых новшеств стало внедрение совместного обучения для ребят. Народный комиссариат просвещения принял постановление, отменившее разделение учебных заведений на мужские и женские, предоставляя равные возможности для всех.

Обучение стало более практичным и доступным для широких слоев населения. Совместные занятия ребят позволяли более эффективно использовать ресурсы школ, экономя на количестве зданий и учителей.

Кроме того, с целью экономии отменили школьную форму, которую объявили символом прошлого и несвободы.

Преподаватели и выпускники Киевской семилетней трудовой школы № 50, 1925 год (фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного)