Названо лучшее вяленое мясо: содержит много витаминов и минералов

Вяленая говядина давно стала любимым перекусом многих. Этот мясной деликатес не только вкусный и удобный в употреблении, но и обладает целым набором полезных свойств.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today .

Чем полезна вяленая говядина

Вяленая говядина - это пикантная и богатая белками закуска. Ломтики говядины маринуют и сушат, а затем упаковывают.

Сырая говядина быстро портится, что может привести к размножению вредных бактерий, которые могут вызвать заболевания.

Вяленая говядина обычно готовится путем нарезки кусочков нежирного куска говядины. Затем куски маринуют с приправами и высушивают.

Диетолог Фрэнсис Ларгеман-Рот рассказал, что пищевая ценность вяленой говядины будет меняться в зависимости от нарезки мяса, обработки и добавленных ингредиентов. В 28 граммах вяленой говядины , приобретенных в магазине, содержится:

калории - 80

белок - 11 грамм

жир - 1 грамм

углеводы - 6 граммов

клетчатка - 0,5 грамма

сахар - 6 граммов

натрий - 450 миллиграммов

холестерин - 24 миллиграмма

Вяленая говядина является отличным источником белка и обычно имеет низкое содержание калорий и углеводов.

Говядина имеет естественное высокое содержание витаминов и минералов, включая железо, цинк и витамины группы B. Некоторые виды мяса из говядины содержат больше натрия и сахара в зависимости от того, как оно приготовлено.

К тому же также может содержать добавленные консерванты, искусственные ароматизаторы и красители.

Преимущества вяленой говядины:

высокое содержание белка

богата микроэлементами

имеет длительный срок хранения

Вяленая говядина является хорошим источником белка, необходимого нашему организму для построения и восстановления тканей. Вяленая говядина также богата витаминами и минералами, которые поддерживают иммунную функцию, метаболизм, выработку эритроцитов и другие функции организма.

Вяленая говядина может быть полезной для похудения, если есть ее в умеренных количествах как часть общего плана здорового питания.

Минусы употребления говядины

Несмотря на то, что мясо из говядины содержит много белка и питательных веществ, у него есть некоторые недостатки, в частности:

содержание натрия

обработка

холестерин

Одна порция мяса говядины содержит до 500 мг натрия - это 22% вашей суточной нормы. Избыток натрия может привести к задержке жидкости и повышению артериального давления, что особенно опасно для людей с гипертонией, заболеваниями сердца или почек .

Вяленая говядина может содержать консерванты, которые называются нитратами. Обычно количество нитратов в мясе из говядины минимально и считается безопасным.