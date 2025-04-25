Названо лучшее вяленое мясо: содержит много витаминов и минералов
Вяленая говядина давно стала любимым перекусом многих. Этот мясной деликатес не только вкусный и удобный в употреблении, но и обладает целым набором полезных свойств.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Чем полезна вяленая говядина
Вяленая говядина - это пикантная и богатая белками закуска. Ломтики говядины маринуют и сушат, а затем упаковывают.
Сырая говядина быстро портится, что может привести к размножению вредных бактерий, которые могут вызвать заболевания.
Вяленая говядина обычно готовится путем нарезки кусочков нежирного куска говядины. Затем куски маринуют с приправами и высушивают.
Диетолог Фрэнсис Ларгеман-Рот рассказал, что пищевая ценность вяленой говядины будет меняться в зависимости от нарезки мяса, обработки и добавленных ингредиентов. В 28 граммах вяленой говядины, приобретенных в магазине, содержится:
- калории - 80
- белок - 11 грамм
- жир - 1 грамм
- углеводы - 6 граммов
- клетчатка - 0,5 грамма
- сахар - 6 граммов
- натрий - 450 миллиграммов
- холестерин - 24 миллиграмма
Вяленая говядина является отличным источником белка и обычно имеет низкое содержание калорий и углеводов.
Говядина имеет естественное высокое содержание витаминов и минералов, включая железо, цинк и витамины группы B. Некоторые виды мяса из говядины содержат больше натрия и сахара в зависимости от того, как оно приготовлено.
К тому же также может содержать добавленные консерванты, искусственные ароматизаторы и красители.
Преимущества вяленой говядины:
- высокое содержание белка
- богата микроэлементами
- имеет длительный срок хранения
Вяленая говядина является хорошим источником белка, необходимого нашему организму для построения и восстановления тканей. Вяленая говядина также богата витаминами и минералами, которые поддерживают иммунную функцию, метаболизм, выработку эритроцитов и другие функции организма.
Вяленая говядина может быть полезной для похудения, если есть ее в умеренных количествах как часть общего плана здорового питания.
Минусы употребления говядины
Несмотря на то, что мясо из говядины содержит много белка и питательных веществ, у него есть некоторые недостатки, в частности:
- содержание натрия
- обработка
- холестерин
Одна порция мяса говядины содержит до 500 мг натрия - это 22% вашей суточной нормы. Избыток натрия может привести к задержке жидкости и повышению артериального давления, что особенно опасно для людей с гипертонией, заболеваниями сердца или почек.
Вяленая говядина может содержать консерванты, которые называются нитратами. Обычно количество нитратов в мясе из говядины минимально и считается безопасным.
Вяленая говядина также содержит холестерин - от 15 до 40 мг на порцию.
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