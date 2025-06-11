6 мифов, которые вредят женскому здоровью: забудьте о них навсегда!

Женское здоровье часто окутано многочисленными мифами, которые могут влиять на самочувствие и правильный выбор лечения. Многие из этих утверждений не имеют научного подтверждения и вводят в заблуждение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
По словам медика, это не правда. Гормональное здоровье важно в любом возрасте.
Поэтому 40 лет - это не приговор, а отличное время, чтобы поддержать себя, обследоваться и вовремя предупредить возрастные изменения.
Гормональные изменения могут вызывать симптомы: приливы жара, ночную потливость, изменение настроения, сухость кожи, потерю костной массы.
После 40 лет гормональный фон продолжает активно меняться, и на него можно влиять - например, через здоровый образ жизни, сбалансированное питание, физические упражнения, а в некоторых случаях - гормональную терапию по рекомендации врача.
Это очень распространенный миф, в который не стоит верить. Гормональные нарушения могут влиять на вес, но чаще всего с этим связан образ жизни, питание, сон или стресс.
Поэтому стоит искать причину комплексно, а не сваливать все на "гормоны".
Это ошибочное утверждение, ведь регулярный цикл не всегда означает, что с гормонами все в порядке.
Например, при поликистозе яичников цикл может быть стабильным, но овуляция - отсутствует. Поэтому цикл - лишь один из маркеров, а не гарантия здоровья. И ориентироваться на него не стоит.
Современные КОК (комбинированные оральные контрацептивы) - абсолютно безопасны при условии правильного подбора. Вред может нанести лишь самолечение.
Эндокринолог отметила, что часто КОКи помогают улучшить состояние кожи, уменьшить проявления ПМС и регулировать цикл.
Важно знать, что гормональные нарушения часто развиваются медленно и незаметно. Часто люди не замечают незначительных изменений или списывают их на усталость, стресс или возраст.
Плохое настроение, сухая кожа, сбой цикла, бессонница - это сигналы, на которые лучше как можно быстрее обратить внимание.
Поэтому регулярные анализы крови на гормоны - важный способ контроля здоровья, даже если нет никаких жалоб
Это не так, ведь у некоторых женщин после родов развивается послеродовой тиреоидит, гормональный дисбаланс или даже депрессия. Организму нужно время и поддержка, и часто - помощь врача.
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