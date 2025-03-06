6 упражнений, которые женщины старше 50 лет должны выполнять каждую неделю

Тренер Дэмиен Джойнер рассказала, что долголетие означает не просто жить дольше, а делать это качественно и получать удовольствие.

Женщинам старше 50 лет стоит сосредоточиться на уменьшении рисков состояний, которые представляют угрозу, таких как низкая плотность костей, падения и сердечные заболевания.

Сбалансированные регулярные упражнения улучшат и сохранят мышечную силу, здоровье сердечно-сосудистой системы, ловкость, координацию, здоровье мозга, осанку и гибкость.

Быстрая ходьба

Ходьбу часто рекомендуют как один из лучших способов тренировки. Исследования показывают, что прогулка после еды может снизить реакцию сахара в крови на прием пищи. Это занятие легко сделать приятным, прогулявшись с другом, послушав музыку или наслаждаясь видами и звуками природы.

Можно увеличить интенсивность ходьбы, чтобы двигаться в быстром темпе. А это эффективнее будет испытывать ваше сердце, легкие и мышцы.

Упражнения с отягощениями для укрепления костей

Примерно после 30 лет костная масса начинает уменьшаться. Упражнения с отягощениями помогают сохранить скелетные мышцы, нагружая или напрягая кости, в конечном итоге стимулируя клетки, образующие кости.

Этот тип упражнений помогает женщинам поддерживать минеральную плотность костей. Любой тип физической активности, который обеспечивает определенное воздействие, также будет способствовать здоровью костей.

Походы на улицу, занятия спортом, например теннис, или танцы - это отличные способы сжечь калории для поддержания костной массы.

Тренировка в бассейне, если болят суставы

Акватренировка - отличный способ повысить силу и здоровье сердечно-сосудистой системы. Вода обеспечивает низкое воздействие на движения, а более теплая вода увеличивает подвижность суставов. Более того, эти тренировки могут улучшить повседневные движения.

Имея терпение и иногда работая с опытным профессионалом, вы сможете оценить и наслаждаться тем, как физические упражнения могут помочь уменьшить вашу боль в суставах.

Тренировка в бассейне (фото: Freepik)

Езда на велосипеде

Сочетание пребывания на свежем воздухе и физических движений является лучшим для ваших когнитивных возможностей. У пожилых людей простая езда на велосипеде в течение 20 минут может улучшить функционирование гиппокампа - части мозга, отвечающей за память, обучение и решение проблем.

Если езда на традиционном велосипеде вам не нравится, попробуйте электрический велосипед - они позволяют наслаждаться поездками на работу, путешествовать на большие расстояния или ездить на велосипеде с меньшими усилиями.

Езда на велосипеде (фото: Freepik)

Силовые упражнения для поддержания мышц

У некоторых пожилых людей наблюдается саркопения - прогрессирующая потеря мышц и слабость. Стоит сосредоточиться на функциональных движениях, которые имитируют то, как ваше тело двигается каждый день. Например, упражнение с сопротивлением, выполнение отжиманий (или модифицированных отжиманий, в зависимости от способностей).

Йога для улучшения баланса и гибкости

Исследования показывают, что практика ума и тела улучшает физический баланс, гибкость и силу нижней части тела, а также психическое здоровье.

Йога заставляет вас чувствовать себя лучше, имеет низкое влияние, то есть это безопасная и эффективная практика, которую можно практиковать в любом возрасте.

Упражнения после 50 могут выглядеть похожими на те, которые вы делали в молодости, с некоторыми изменениями. Поддержание крепкого и здорового тела означает работу с функциональными упражнениями, которые способствуют повседневному движению и способности выполнять задачи без напряжения, падений или травм.

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