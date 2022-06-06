6 червня: яке свято сьогодні, що не можна робити, головні прикмети

Традиції цього дня

На українських землях наші предки з 6 червня починали відзначати зелені, літні Святки. Оселі прикрашали рослинністю, а на луках і в городах на деревах завивали вінки.

Також було заведено спостерігати за шипшиною - рослина, як вірили, володіла в цей день особливою силою. З шипшиною було пов'язано проведення обрядів, а сам кущ символізував красу, молодість і кохання.

Люди розповідали шипшині казки, розкривали свої переживання, оскільки вважалося, що рослина може зняти душевні рани, допоможе дітям позбутися страхів.

Також за допомогою шипшини заліковували рани, чистили кров, знімали біль в кістках і суглобах, лікували застуду. Дівчата ж вмивалися настояною на рослині водою, щоб надовго зберегти свою красу.

Іменини 6 червня відзначають: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір, Антон, Антоніна.

Що заборонено робити в цей день

Важка домашня робота 6 червня була під табу - для прання, роботи на городі, прибирання тощо вибирали інший день.

Поганою прикметою вважалося скаржитися і нарікати на різні проблеми (причому говорити про це навіть близьким було не можна). Забобонні вважали, що в іншому випадку можна накликати ще більші негаразди.

Вважалося, що в цей день не можна нікому позичати гроші, інакше їх повернення назад не дочекаєтеся.

Не можна в цю дату лаятися і бажати інших зла, сваритися і лихословити.

Ставити у вазу квіти 6 липня вважалося поганою прикметою - вірили, що стосунки з коханою людиною засохнуть так само швидко, як і цей букет.

Основні прикмети на 6 червня