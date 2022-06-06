6 червня: яке свято сьогодні, що не можна робити, головні прикмети

6 червня православні християни вшановують день пам'яті преподобних стовпників Микити та Симеона, які жили в 5 і 12 століттях. У народі вважали, що саме з цієї дати починається справжнє літо - з моменту зацвітання шипшини, тому день і називали на честь такої рослини.
Які основні прикмети і традиції побутували в цю дату в старовину, що можна і не можна робити - читайте далі в матеріалі Styler.
На українських землях наші предки з 6 червня починали відзначати зелені, літні Святки. Оселі прикрашали рослинністю, а на луках і в городах на деревах завивали вінки.
Також було заведено спостерігати за шипшиною - рослина, як вірили, володіла в цей день особливою силою. З шипшиною було пов'язано проведення обрядів, а сам кущ символізував красу, молодість і кохання.
Люди розповідали шипшині казки, розкривали свої переживання, оскільки вважалося, що рослина може зняти душевні рани, допоможе дітям позбутися страхів.
Також за допомогою шипшини заліковували рани, чистили кров, знімали біль в кістках і суглобах, лікували застуду. Дівчата ж вмивалися настояною на рослині водою, щоб надовго зберегти свою красу.
Іменини 6 червня відзначають: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір, Антон, Антоніна.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар церковних свят у червні 2022 року.
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