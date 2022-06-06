6 июня: какой праздник сегодня, что нельзя делать, главные приметы

6 июня православные христиане чтят день памяти преподобных столпников Никиты и Симеона, которые жили в 5 и 12 веках. В народе считали, что именно с этой даты начинается настоящее лето - с момента зацветания шиповника, поэтому день и называли в честь такого растения.
Какие основные приметы и традиции бытовали в эту дату в старину, что можно и нельзя делать - читайте далее в материале Styler.
На украинских землях наши предки с 6 июня начинали отмечать зеленые, летние Святки. Дома украшали растительностью, а на лугах и в огородах на деревьях завивали венки.
Также было принято наблюдать за шиповником - растение, как верили, обладало в этот день особой силой. С шиповником было связано проведение обрядов, а сам куст символизировал красоту, молодость и любовь.
Люди рассказывали шиповнику сказки, раскрывали свои переживания, так как считалось, что растение может снять душевные раны, поможет детям избавиться от страхов.
Также с помощью шиповника залечивали раны, чистили кровь, снимали боль в костях и суставах, лечили простуду. Девушки же умывались настоянной на растении водой, чтобы надолго сохранить свою красоту.
Именины 6 июня отмечают: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор, Антон, Антонина.
Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников в июне 2022 года.
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