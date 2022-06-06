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6 июня: какой праздник сегодня, что нельзя делать, главные приметы

Фото: какой сегодня праздник (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

6 июня православные христиане чтят день памяти преподобных столпников Никиты и Симеона, которые жили в 5 и 12 веках. В народе считали, что именно с этой даты начинается настоящее лето - с момента зацветания шиповника, поэтому день и называли в честь такого растения.

Какие основные приметы и традиции бытовали в эту дату в старину, что можно и нельзя делать - читайте далее в материале Styler.

Традиции этого дня

На украинских землях наши предки с 6 июня начинали отмечать зеленые, летние Святки. Дома украшали растительностью, а на лугах и в огородах на деревьях завивали венки.

Также было принято наблюдать за шиповником - растение, как верили, обладало в этот день особой силой. С шиповником было связано проведение обрядов, а сам куст символизировал красоту, молодость и любовь.

Люди рассказывали шиповнику сказки, раскрывали свои переживания, так как считалось, что растение может снять душевные раны, поможет детям избавиться от страхов.

Также с помощью шиповника залечивали раны, чистили кровь, снимали боль в костях и суставах, лечили простуду. Девушки же умывались настоянной на растении водой, чтобы надолго сохранить свою красоту.

Именины 6 июня отмечают: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор, Антон, Антонина.

Что запрещено делать в этот день

  • Тяжелая домашняя работа 6 июня была под табу - для стирки, работы на огороде, уборки и так далее выбирали другой день.
  • Дурной приметой считалось жаловаться и сетовать на различные проблемы (причем говорить об это даже близким было нельзя). Суеверные считали, что в противном случае можно накликать еще большие негаразды.
  • Считалось, что в этот день нельзя никому одалживать деньги, иначе их возвращения обратно не дождетесь.
  • Нельзя в эту дату ругаться и желать других зла, ссориться и сквернословить.
  • Ставить в вазу цветы 6 июля считалось дурной приметой - верили, что отношения с любимым человеком засохнут так же быстро, как и этот букет.

Основные приметы на 6 июня

  • Если в этот день ясное солнце, то лето обещает быть с богатым урожаем.
  • Если сегодня идет дождь, то будет много грибов и ягод, а все лето не будет заморозков.
  • Если в небе птицы летают низко - это предвестник сильных дождей.
  • Если же в этот день много комаров, что в июле будет засуха.

Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников в июне 2022 года.

А также рассказывали, когда в Украине отмечается Троица, и будет ли дополнительный выходной.

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