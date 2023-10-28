6 главных проблем, с которыми семьи военных сталкиваются уже сейчас

После полномасштабного вторжения РФ добровольно пошли защищать Украину и были мобилизированы сотни тысяч человек. У каждого из этих мужчин и женщин за плечами - совершенно разный опыт. Однако всех без исключения дома с нетерпением и молитвами ждут родные.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Министерства обороны Украины, Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих, портал Osvitoria Media, опрос социологической группы "Рейтинг", "Правовой навигатор" от правозащитного центра для военнослужащих "Принцип".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных проблемах, с которыми семьи украинских военнослужащих сталкиваются уже сейчас.

Непонимание

Находясь на войне, в той или иной степени меняются все. Для некоторых из родных военнослужащих, несмотря на банальную очевидность, это может стать неприятной "неожиданностью".

У парней и девушек, которые защищают нашу страну на нуле или укрепляют тылы, формируется собственная (видоизмененная) система ценностей. Она может существенно отличаться от взглядов гражданских.

Поэтому семьи военных могут иногда не понимать своих родных во время телефонных разговоров, или же коротких мгновений реального "живого" общения.

Непонимание между мужчинами и женщинами, детьми и матерями, сестрами и братьями могут вызвать обиды, чувство беспомощности, отчаяние и даже агрессию.

Именно поэтому свою помощь украинцам предлагает большое количество психологов и других специалистов. Чтобы помочь ситуации, была создана даже специальная Служба психосоциальной поддержки семей военнослужащих, которая помогает справиться с эмоциональными вызовами и информирует, с кем и как взаимодействовать по разным социальным вопросам.

И военные, и гражданские морально истощены (иллюстративное фото: Freepik)

Стресс и истощение

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и военные, и гражданские - морально истощены. Регулярный стресс, волнение за близких и страх перед будущим "давит" на каждого.

Чтобы сохранить покой в семье необходимо научиться максимально "выдыхать", иногда даже частично абстрагироваться от невзгод и суровой реальности, чтобы сохранить моральные силы для дальнейшей жизни.

Важно также стараться не жаловаться на жизнь тем людям, которые находятся на фронте. Ведь им там может быть в разы тяжелее.

Чтобы преодолеть стресс, эксперты советуют максимально "переключать" внимание, побольше двигаться (выполнять разные физические упражнения, если есть возможность - ходить на прогулки), делать дыхательные упражнения, медитировать, дышать свежим воздухом.

"Выпустить пар" можно даже криком (например, громко покричать в подушку) или слезами (когда напряжение становится невыносимым). Ничего плохого в этом нет.

Уход за детьми

Насколько бы банально это ни звучало, но уход за детьми требует постоянной выдержки и сил. В условиях войны и пребывания самых близких людей на линии огня, некоторым необходимо прилагать титанические усилия, чтобы взять себя в руки и обратить внимание на собственных детей.

Какого бы возраста ни был ребенок (дети), он требует внимания, понимания, поддержки. Детям может быть достаточно непросто объяснить, "почему папа сейчас на войне", "когда он вернется", "сколько еще ждать, пока наступит мир"... А такие и подобные вопросы приходится слышать многим мамам.

Другая сторона медали - общение с собственными детьми мужчин (женщин), которые возвращаются с фронта хотя бы ненадолго. На фоне психологических изменений и часто болезненного опыта, полученного на войне, некоторым гораздо труднее снова "открыться" и вернуться к нормальному общению с малышами.

Детям любого возраста очень важно чувствовать безопасность и любовь, так что родителям неимоверно важно запастись терпением. Обнимать, выслушивать, объяснять и успокаивать.

Детям может быть достаточно непросто объяснить, почему папа сейчас на войне (иллюстративное фото: Freepik)

Обмундирование и экипировка

Несмотря на то, что война в Украине длится давно не первый год, с началом полномасштабного вторжения РФ многие столкнулись с нехваткой необходимого обмундирования и экипировки.

Даже сейчас семьи военнослужащих регулярно ищут то, чего не хватает их бойцам (особенно во время очередной смены сезона). Кто-то пытается вовлечь в процесс волонтеров, другие ищут необходимую одежду или снаряжение своими силами и даже за границей.

Многим семьям дается это нелегко. Во-первых, стоимость военных принадлежностей иногда достигает заоблачных высот. Во-вторых, это физически и морально тяжело, особенно когда до этого человек никогда в жизни с подобным не сталкивался.

Далеко не каждый умеет коммуницировать и "выходить" на тех же волонтеров, или производителей необходимой продукции. Многим трудно понять, почему "бойцу нужны еще одни штаны (и не дай Бог - машина), если ему все присылали раньше".

Но ведь на самом деле удобная и правильно подобранная одежда, так же как и другие элементы обмундирования и экипировки (особенно на "нуле") - неимоверно важны для сохранения здоровья (а иногда и жизни) наших защитников.

Бюрократия

Согласно сентябрьскому исследованию социологической группы "Рейтинг", 65% опрошенных украинцев имеют среди близких тех, кто воевал или до сих пор воюет на фронте (начиная с 24 февраля 2022 года).

При этом, как мы уже говорили ранее, именно семьи часто заботятся о помощи бойцам. Кроме поиска дополнительного снаряжения и организации сборов на вещи и оборудование первой необходимости, семьям военнослужащих приходится разбираться во множестве юридических и бюрократических процессов.

Самое страшное, что может быть - потерять близкого человека. Однако даже здесь чиновники регулярно пренебрегают элементарными человеческими качествами и не спешат помочь семье погибшего бойца.

Некоторые называют нашу армию "бумажной", и сплошь и рядом это соответствует действительности. Ведь вместо реальных и оперативных действий, украинцы вынуждены "носиться с бумажками" по разным инстанциям в надежде "найти правду" и решить тот или иной вопрос.

Чтобы помочь военнослужащим и их близким решать юридические вопросы, команда общественной организации "Принцип" создала сайт "Правовой навигатор", где собрала важнейшие инструкции и практические советы.

Скриншот

Проблемы со здоровьем

Человеческое здоровье, как и любой другой ресурс, имеет свойство заканчиваться. Защитники и защитницы Украины вынуждены пренебрегать потребностями собственных организмов, ведь война учит уничтожать ради выживания.

Об уходе за здоровьем бойцам регулярно напоминают их родные, но для многих из них это пустой звук. Военнослужащие отдают себе отчет, что гражданские никогда не поймут жизнь в блиндажах, окопах, на нуле. Там - не до "попить чаю" или "есть побольше овощей и фруктов". Там - ад, в котором самое главное - выжить.

Именно поэтому военные, долго находящиеся на боевых позициях без достаточного отдыха и ротаций, в определенный момент просто "ломаются". Не морально, а физически. У некоторых "сдает" сердце, у других - спина или колени. Кто-то больше не может "вывозить" собственный ПТСР...

И вот тогда семьи бойцов сталкиваются с еще одной неотложной проблемой - медицинской помощью военным и юридическими аспектами организации процесса лечения и реабилитации. На это нужны тонны терпения, вагоны "бумажек" (которые сплошь и рядом не хотят оформлять дистанционно) и во многих случаях - значительные средства.

Поскольку "списывать" ценные кадры никто не собирается, "поломанных", порезанных и хромых военнослужащих пытаются как можно быстрее вернуть в строй любой ценой. В то время как родные - из последних сил борются за их полноценное выздоровление и реабилитацию.

Родные борются за полноценное излечение и реабилитацию военных (иллюстративное фото: Freepik)