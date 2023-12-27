7 фраз, которые выдают низкий эмоциональный интеллект: проверьте себя и близких

Способность поставить себя на место другого человека, почувствовать его беды, есть далеко не у каждого. За помощью и поддержкой к таким людям обычно не обращаются. Проверьте себя и своих близких - вдруг вы обладаете такими качествами.

Что такое эмоциональный интеллект

Это способность точно воспринимать и оценивать чувства, которые испытываете вы сами и которые испытывают другие.

Такие люди быстро считывают настроение, анализируя вербальные и невербальные сигналы, умеют найти нужные слова в любой ситуации. Они хорошо понимают собственные эмоции и это позволяет им держать их под контролем.

Какие 7 фраз выдают человека с проблемами эмоционального интеллекта

Психолог Кортни Уоррен назвала 7 фраз, которые указывают на проблемы с эмоциональным интеллектом. Оцените, как часто их употребляете вы или ваши близкие.

Я никогда не изменюсь. Принимайте меня таким, как я есть

Идея отстаивания своих границ сейчас очень популярна, но психологи утверждают, что люди не должны вам навязывать свое мнение и никто не имеет права вас осуждать. Это действительно так. Но правда еще в том, что люди не камни и они меняются на протяжении своей жизни.

Человек учится новому, проживая определенный опыт, встречаясь с людьми, читая книги, просматривая фильмы, слушая музыку и путешествуя. И если вам важны люди, которые вас окружают, родители, ваш партнер, вы будете стараться измениться к лучшему, чтобы это не мешало вашему общению.

Мне все равно что ты чувствуешь

Эта фраза, разумеется, говорит о вопиющем пренебрежении чувствами других людей. Она может сорваться сгоряча, в сложной ситуации, когда все на взводе, но это ничего не меняет.

В тот момент, когда вы перестаете себя ставить на место другого человека, когда перестаете ему сочувствовать, возможность дружбы, любви, взаимовыгодного сотрудничества в каких-то других форматах становится невозможной. Ваш партнер понимает, что он для вас абсолютно не важен.

Ты виноват в том, что я так себя чувствую

Люди с развитым эмоциональным интеллектом не обвиняют мир в том, что они испытывают. Они понимают, что существуют определенные триггеры, которые заставляют их реагировать на ситуацию определенным образом, однако реакции все же субъективны.

Например, человек обиделся потому, что его действительно обидели, или потому, что он ранимый и обидчивый? Разбираться прежде всего нужно с самим собой, а не взваливать на других людей ответственность за то, что вы пришли в ярость или впали в депрессию.

Ты просто ошибаешься

Низкий эмоциональный интеллект не дает людям возможности поставить себя на место другого человека и посмотреть на ситуацию с другой колокольни. Они не хотят воспринимать чужое мнение, не хотят учитывать жизненный опыт другого человека, который отличается от их собственного: их мнение кажется единственно верным.

Перестань нести бред

Если с эмпатией проблемы, человеку сложно также брать под контроль собственные эмоции, особенно во время того, как он слушает рассказ другого человека, и, например, в корне не согласен с его утверждениями.

Низкий эмоциональный интеллект буквально не позволяет вам уважать личность собеседника, вы можете позволить себе остро отреагировать на его слова и обесценить все, что он только что сказал.

Я никогда не смогу тебя простить

Эмоционально развитые люди проявляют большую гибкость в общении, они открыты к разным вариантам развития беседы, умеют прощать и просить прощения.

Они не радикальны и некатегоричны, во всяком случае понимают, что если прямо сейчас им сложно извинить другого человека, то спустя какое-то время они могут пересмотреть свое решение.

Ты должен успокоиться

Люди с эмоциональным интеллектом также любят обесценивать чувства других людей, могут подвергать сомнению их чувства, называть их иррациональными, требовать "успокоиться", "не вести себя глупо", "не позорить себя", "собраться".