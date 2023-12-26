Почему люди видят одни вещи по-разному и как это мешает жить
Люди всегда воспринимают окружающий мир через призму собственного опыта, контекста и эмоционального состояния. Поэтому чувствуют и реагируют на те же объекты или события совсем по-разному. Этот феномен связан с явлением проекция.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-сообщество "Психологічна підтримка".
Что такое проекция
Проекция - это психологический механизм переноса своих чувств и черт на других. Она может существенно исказить наше восприятие реальности, привести к неправильным выводам о других людях, стать причиной конфликтов.
К примеру, человек в стрессе может видеть негатив в сообщении без смайлика от партнера или коллеги. Преданный человек видит вокруг предателей. Человек с низкой самооценкой найдет в словах и действиях других проявления неуважения.
Как исправить ситуацию
По словам психологов, проекция - это уже подсказка. Если вы вдруг выдаете острую реакцию на людей или события, спросите себя почему. Научившись видеть собственные проекции, вы сможете управлять тем, как вы воспринимаете мир. И он сразу станет проще и приятнее.
Список упражнений
Совместный просмотр фильмов
После просмотра фильма обсудите его с друзьями, партнером. Внимательно выслушайте, как каждый принял фильм. Спросите о возможных скрытых мотивах героев. Обратите внимание на разницу в использовании слов и интерпретациях.
Саморефлексия
Вспомните случай, когда вы неправильно поняли сообщение. Также вспомните свое психологическое состояние в тот момент. Подумайте, изменилось ли восприятие информации в другом состоянии.
Разбор ситуаций, когда вас не поняли
Психологи советуют вспомнить ситуацию, когда кто-то неправильно понял ваше сообщение. Почему так произошло? Какой вывод вы сделали?
Эксперты отметили, что проекции влияют на то, как мы видим мир, и могут вызвать разные реакции. Когда человек осознает этот процесс, сможет контролировать собственные реакции, лучше понимать друг друга и строить гармоничные отношения с миром.
Раньше психологи называли способ, который поможет чувствовать себя счастливыми.
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