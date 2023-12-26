Почему люди видят одни вещи по-разному и как это мешает жить

Люди всегда воспринимают окружающий мир через призму собственного опыта, контекста и эмоционального состояния. Поэтому чувствуют и реагируют на те же объекты или события совсем по-разному. Этот феномен связан с явлением проекция.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -сообщество "Психологічна підтримка".

Что такое проекция

Проекция - это психологический механизм переноса своих чувств и черт на других. Она может существенно исказить наше восприятие реальности, привести к неправильным выводам о других людях, стать причиной конфликтов.

К примеру, человек в стрессе может видеть негатив в сообщении без смайлика от партнера или коллеги. Преданный человек видит вокруг предателей. Человек с низкой самооценкой найдет в словах и действиях других проявления неуважения.

Как исправить ситуацию

По словам психологов, проекция - это уже подсказка. Если вы вдруг выдаете острую реакцию на людей или события, спросите себя почему. Научившись видеть собственные проекции, вы сможете управлять тем, как вы воспринимаете мир. И он сразу станет проще и приятнее.

Список упражнений

Совместный просмотр фильмов

После просмотра фильма обсудите его с друзьями, партнером. Внимательно выслушайте, как каждый принял фильм. Спросите о возможных скрытых мотивах героев. Обратите внимание на разницу в использовании слов и интерпретациях.

Саморефлексия

Вспомните случай, когда вы неправильно поняли сообщение. Также вспомните свое психологическое состояние в тот момент. Подумайте, изменилось ли восприятие информации в другом состоянии.

Разбор ситуаций, когда вас не поняли

Психологи советуют вспомнить ситуацию, когда кто-то неправильно понял ваше сообщение. Почему так произошло? Какой вывод вы сделали?

Эксперты отметили, что проекции влияют на то, как мы видим мир, и могут вызвать разные реакции. Когда человек осознает этот процесс, сможет контролировать собственные реакции, лучше понимать друг друга и строить гармоничные отношения с миром.