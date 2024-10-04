ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

6 факторов, приводящих к быстрому старению организма женщин

Пятница 04 октября 2024 16:25
UA EN RU
6 факторов, приводящих к быстрому старению организма женщин Какие факторы приводят к быстрому старению женщин (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олеся Пидмурняк

Не существует такого человека, который бы радовался приближению старости. Несмотря на все усилия, все женщины рано или поздно становятся бабушками. Есть 6 факторов, способствующих быстрому старению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Что приводит к быстрому старению

По словам, есть важные факторы, пренебрежение которыми приводит к быстрому старению организма:

  • низкая физическая активность
  • недостаточный сон
  • хронический стресс
  • злоупотребление алкоголем
  • курение
  • внешние факторы - это сутулость, седина неухоженные руки, яркий макияж и неподходящая одежда.

Профилактика преждевременного старения

Предотвращение преждевременного старения предполагает применение комплексного подхода, касающегося образа жизни, ухода за кожей и факторов окружающей среды.

Некоторые эффективные стратегии помогут предотвратить преждевременное старение

Сбалансированное питание

Потребляйте хорошо сбалансированное питание, богатое антиоксидантами, витаминами и минералами.

Следует добавить в рацион много фруктов, овощей, цельного зерна и нежирных белков.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, семенах льна и грецких орехах, могут помочь поддержать здоровье кожи.

Здоровое питание является основой, которая помогает избегать проблем с желудочно-кишечным трактом, эндокринной и костной системой и соответственно гонит преждевременное старение.

Увлажнение

Следует пить достаточное количество воды, чтобы сохранить кожу увлажненной. Увлажнение имеет важное значение для поддержания эластичности кожи и здоровья.

Прекратите использовать раздражающие средства по уходу за кожей. Когда ваша кожа жжет, это означает, что возникли проблемы и нужно обратиться к специалисту.

Регулярные медицинские осмотры

Следует планировать регулярные осмотры у врача, чтобы контролировать общее состояние здоровья. Все потому, что есть заболевания, которые могут причинить стрессу организму способствовать преждевременному старению.

Ранее врач называл вредный способ "отбеливания" веснушек на лице .

Читайте также, что действительно выдает реальный возраст человека .

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Женское здоровье
NEWS
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке
Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке