7 худших ошибок после тренировки, которые разрушают все ваши достижения

После тренировки все возвращают домой и совершают распространенные ошибки, разрушающие все достижения. Следует знать о 7 вещах, которые могут только навредить организму.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Употребление кофеина после тренировки

Одна из худших ошибок, которую вы можете совершить после завершения тренировки - это выпить напиток с кофеином.

Тренер Алисса Такер рассказала, что физические упражнения являются стрессом для организма, и когда организм испытывает стресс, выделяется кортизол.

Кофеин также увеличивает уровень кортизола в организме. Слишком высокий уровень такого гормона может привести ко многим проблемам со здоровьем, включая воспаление и увеличение веса.

Эксперт советует выпить утренний кофе перед тренировкой и выбрать увлажняющий напиток, например воду после тренировки.

Не высыпается

Во время сна ваше тело переживает фазу обновления, поэтому достаточный отдых после тренировки имеет решающее значение.

Во время сна дыхание замедляется, а артериальное давление падает. Мозг также отдыхает, поэтому кровь поступает в мышцы кислородом и питательными веществами, помогая им восстанавливаться и расти.

Соблюдайте надлежащую гигиену сна, ограничивая время перед сном или используя очки, блокирующие синий свет, избегайте алкоголя и других стимуляторов.

Частые тренировки

Как оказалось, есть одержимые тренировками люди, выполняющие двойные или высокоинтенсивные тренировки спины.

Слишком много упражнений высокой интенсивности без должного времени на восстановление может вызвать хронически высокий уровень кортизола, истощить запасы гликогена, нарушить метаболизм и повысить риск травм, если выполнять их регулярно

Стресс

Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса, то уровень кортизола остается высоким, что может привести к разнообразным проблемам со здоровьем и в значительной степени мешать достичь целей, заставляя набирать жир на животе.

Недостаточное потребление белка

Если вы потребляете недостаточно белка после тренировок, вы можете чувствовать усталость и слабость и не восстанавливаться продуктивно.

Чтобы избежать этой ловушки, наслаждайтесь белком в течение 30-90 минут после тренировки. Можно приготовить смузи, он максимизирует скорость синтеза мышечного белка после тренировки и поможет более эффективно восстанавливать мышцы.

Употребление алкоголя

Употребление алкоголя после тренировки - еще одна ошибка, которой не следует допускать. Это может привести к заболеваниям сердца, высокому кровяному давлению, инсульту, проблемам с пищеварением и заболеваниям печени.

Важно восстановить жидкость, потерянную из-за потоотделения во время тренировки, а алкоголь наоборот влечет за собой дальнейшее обезвоживание.

Употребление сладкой и чрезмерно обработанной пищи

Выбор пищи и напитков с высоким гликемическим индексом может привести к быстрым изменениям уровня сахара в крови. Если это происходит регулярно, это может привести к диабету, болезням сердца и ожирению.

Если после тренировки вам внезапно захотелось сахара и сладостей, то тело сигнализирует о том, что запасы гликогена необходимо пополнить.

Вместо того, чтобы тянуться к простым углеводам или сладким напиткам, таким как газировка, выберите целые фрукты