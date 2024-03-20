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Тревожные новости. Ученые определили, какие города могут оказаться под водой до 2050 года

Среда 20 марта 2024 08:00
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Тревожные новости. Ученые определили, какие города могут оказаться под водой до 2050 года Некоторые города могут уйти под воду в ближайшие годы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

До 2050 года ряд городов - от небольших до мегаполисов - могут оказаться под водой в результате подъема уровня моря и проседания земли.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно беспокоит ученых и о каких городах идет речь.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Nature.com, ResearchGate.

Что известно об исследовании

Проведенное недавно исследование учитывало два основных фактора:

  • подъем уровня моря
  • проседание земли (хотя раньше эти показатели сознательно игнорировались учеными)

Оно определило, что за следующую четверть века воды Мирового океана могут подняться на около 0,3 метра.

В рамках своей работы ученые проанализировали точные данные радарных измерений, отображающих проседание ряда городов США, расположенных на побережьях Атлантического океана, Тихого океана и Мексиканского залива.

Они составили также карту районов, наиболее уязвимых к наводнениям.

Какие города могут уйти под воду

По мнению ученых, к 2050 году 32 американских города рискуют быть затопленными.

Под водой могут оказаться не только небольшие города, но и целые мегаполисы - Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Новый Орлеан и Майами (где проживает около 30% населения США).

"Даже если учесть текущие берегозащитные сооружения, к 2050 году относительное повышение уровня моря угрожает территории площадью от 1006 до 1389 квадратных километров, что представляет угрозу для 55-273 тыс. человек населения", - уточняется в исследовании.

Тревожные новости. Ученые определили, какие города могут оказаться под водой до 2050 года

Прибрежные опасности в США (инфографика: nature.com)

Можно ли что-то изменить

В то же время ученые предлагают решение, которое может предотвратить катаклизмы и разрушительные последствия:

  • ограничить добычу природного газа
  • ограничить использование подземных вод

По мнению экспертов, это поможет избежать дальнейшего проседания земли, а также усилить защиту побережья.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Европе грозит новый "ледниковый период" и когда изменения достигнут Украины.

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