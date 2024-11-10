6 актеров, которые умерли на съемочной площадке

В кинематографе есть печальные примеры, когда актеры, например Брэндон Ли или Джон Кенди, умирали прямо во время съемок, оставляя свои роли незавершенными, а фанатов - в скорби.

Кто еще из знаменитостей, как и они, погиб, работая над своей последней ролью.

Адольф Цезарь

Адольф Цезарь получил известность после роли сержанта Вернона Уотерса в "Истории солдата" (1984), принесшей ему номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". На съемках комедии "Жесткие парни" он сыграл роль Леона Литтла, но через два дня после начала съемок актера постигла сердечная недостаточность, и он скончался по дороге в больницу. Его последним фильмом стала комедия "Райский клуб", а в "Жестоких ребятах" его роль посмертно передали актеру Эли Воллаху.

Адольф Цезарь (фото: Кинориум)

Возраст Морроу

Фильм "Сумеречная зона" оставил печальный след в истории Голливуда после трагического инцидента на съемках, унесшего жизнь актера Вика Морроу и двух детей-актеров, Рене Чен и Микки Динь Ли.

На съемках нарушили правила, разрешив опасную ночную сцену с вертолетом, повлекшую трагическую аварию. Поэтому режиссер Джон Лендис и несколько членов команды были обвинены, но впоследствии оправданы. Это событие привело к значительным изменениям в отрасли, направленным на улучшение безопасности на съемочных площадках.

Возраст Морроу​ (фото: Кинориум)

Оливер Рид

Оливер Рид, известный своей эксцентричностью, умер от сердечного приступа во время перерыва на съемках фильма "Гладиатор" Ридли Скотта, ставшего одной из самых ярких ролей актера за последние годы. Как рассказал Дэвид Францони для Variety, Рид бросил вызов морякам в соревновании на выпивку, в результате которого потерял сознание.

Его не удалось реанимировать, и актер умер по дороге в больницу в 61 год. Остальные его сцены в фильме завершили с помощью CGI, и его роль посмертно номинировали на "Оскар".

Оливер Рид​ (фото: Кинориум)

Джон Кенди

Джон Кенди, легенда голливудской комедии 80-х и 90-х годов, в течение своей блестящей карьеры столкнулся с проблемами со здоровьем, связанными с весом, злоупотреблением алкоголем и курением. Его успех в ряде хитов омрачался такими вызовами. .

Последним фильмом Кенди стал "Wagons East", испытавший коммерческий и критический провал, придающий трагический оттенок его карьере. 4 марта 1994 года, после съемок, актер пообщался с детьми и ушел отдохнуть, но в ту ночь, к сожалению, умер от сердечного приступа.

Джон Кенди (фото: Кинориум)

Рэй Лиотта

С развитием карьеры Рэй Лиотта стал все активнее на экране, снимаясь в многочисленных фильмах и сериалах каждый год. Одним из его последних проектов стал боевик "Опасные воды", снимавшийся в Доминиканской Республике. Выполнив роль Капитана, Лиотта после одного из съемочных дней вернулся в свой номер и умер во сне.

По результатам вскрытия причиной смерти стали дыхательная недостаточность, отек легких и сердечная недостаточность. Несмотря на потерю в мае 2022 года, его ожидают релизы двух фильмов.

Рэй Лиотта (фото: Кинориум)

Брэндон Ли

Каскадер и будущий режиссер "Джона Вика" Чад Стахелски никогда не использовал настоящее огнестрельное оружие в фильмах из Киану Ривзом, почтив трагедию, произошедшую на съемках "Ворона". Брэндон Ли, играя главную роль, погиб в результате ошибочного выстрела из неправильно заряженного оружия, случайно выстрелившего снарядом вместо холостого патрона.

Он умер 31 марта 1993 года в возрасте 28 лет. Съемки "Ворона" продолжились позже, используя дублеры и цифровые эффекты для завершения сцен с участием Ли.

Брэндон Ли (фото: Кинориум)