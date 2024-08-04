6 совершенно удивительных комнатных растений. Они словно из другого мира!

Вам надоели обычные комнатные растения - все эти цветы, кактусы и прочее? Понимаем! Тогда вам нужно обязательно завести что-то очень необычное - как из фантастического фильма. Какие комнатные растения выглядят так, будто они прибыли к нам с другой планеты или пережили странные мутации?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило материал с 6 наиболее удивительными комнатными растениями, которые гарантированно приведут в восторг ваших гостей.

Молочай дыневидный

Это растение, которое часто используется как декоративное комнатное украшение, предпочитает солнечные места. Она лучше растет на почве с минеральными удобрениями и требует хорошего дренажа. Летом полив должен быть умеренным, а зимой - отсутствовать.

Молочай дыневидный способен выдерживать умеренную тень. Развивается медленно и может оставаться на одном месте и в той же почве на протяжении многих лет. Размножается семенами.

Откровенно говоря, это растение напоминает чудовище из книг Говарда Лавкрафта (фото: Википедия)

Трахиандра

Сукулент, приобретающий популярность среди любителей необычного декора для дома. Его листья похожи на зеленую вермишель, и он неприхотлив в уходе. Трахиандра спокойно переносит засуху и колебания температур, но требует много рассеянного света и свежего воздуха для нормального развития.

Эта зеленая "вермишель" способна поразить кого угодно (фото: unusualseeds.net)

Колладиум

Это растение в виде маленького дерева с берегов Амазонки имеет скромные цветы и уникальные листья. Колладиум следует защищать от прямых солнечных лучей и холодного ветра.

Нет, листья этого растения не пережили суровую радиацию, хотя именно так и выглядят (фото: Википедия)

Бокарнея

Это роскошное растение не только украшает интерьер, но и естественно очищает, ионизирует и увлажняет воздух. Бокарнея любит яркий свет и редкий, но обильный полив отстоявшейся водой. Зимой поливать его не нужно.

Миниатюрная пальма - что может быть лучше для домашнего сада? (фото: Википедия)

Псевдолитоc

Этот суккулент, напоминающий камень, обросший кораллами, станет яркой звездой вашего интерьера. Он требователен в уходе, но в тепличных условиях может радовать вас цветением даже зимой.

Камень? Нет! Хотя именно так кажется (фото: Википедия)

Венерина мухоловка

Это удивительное хищное растение привлекает своим видом и способностями. Для полноценного роста венерина мухоловка нуждается в обильном поливе, солнечном месте с легкой тенью от полуденного солнца. Зимой температура не должна опускаться ниже 15 градусов.

Об этом хищном растении многие слышали, но просто посмотрите на его роскошный вид! (фото: Википедия)