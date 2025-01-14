59-летняя Ассия Ахат в топе похвасталась идеально плоским животиком и пышным бюстом

Так, на кадрах, которые скрипачка опубликовала в соцсетях, она позирует возле Mercedes-Benz GLE.

Ассия Ахат предстала в черном костюме и топе, который подчеркивал ее роскошный пышный бюст.

"Особые моменты каждый день", - подписала снимки певица.

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали комплиментами звезду и отметили, что она вообще не выглядит на свой возраст.

22 года и не больше

Какая сексапильная кошка

Прекрасно выглядите

Шикарная девушка

Как вы роскошно выглядите

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Напомним, ранее скрипачка делилась секретом своей стройности, который, с ее слов, заключается в детоксе, питании и тренировках. Артистка два раза в год проходит детокс-курсы. Также она не пьет, не курит и не ест фаст-фуд.

"Для меня детокс - это уехать подальше от дома, в котором всегда есть лакомства для сына, и иметь возможность поесть только сырые овощи, фрукты в течение недели. Это выдержать я могу только на расстоянии от дома, иначе сила воли отсутствует", - рассказывала звезда.

В обычной жизни артистка предпочитает двухразовое питание, оно для нее идеально подходит.

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

К слову, в настоящее время Ассия Ахат проживает в Америке. Там она пишет новые композиции, а еще - выбирает победителей премии "Грэмми":

В состав жюри она присоединилась в 2021 году. Чтобы получить эту почетную роль, сначала ее авторская музыка получила широкое признание, а затем свои рекомендации предоставили действующие члены судейской команды. Таким образом, она стала первой украинкой среди судей премии "Грэмми".