59-річна Ассія Ахат у топі похизувалася ідеально плоским животиком і пишним бюстом

Так, на кадрах, які скрипалька опублікувала у соцмережах, вона позує біля Mercedes-Benz GLE.

Ассія Ахат постала у чорному костюмі і топі, який підкреслював її розкішний пишний бюст.

"Особливі моменти кожного дня", - підписала знімки співачка.

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали компліментами зірку і зазначили, що вона взагалі не виглядає на свій вік.

22 роки і не більше

Яка сексапільна кішка

Маєте чудовий вигляд

Шикарна дівчина

Як ви розкішно виглядаєте

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Нагадаємо, раніше скрипалька ділилася секретом своєї стрункості, який, з її слів, полягає у детоксі, харчуванні і тренуваннях. Артистка два рази на рік проходить детокс-курси. Також вона не п'є, не палить і не їсть фаст-фуд.

"Для мене детокс - це поїхати подалі від дому, в якому завжди є ласощі для сина, і мати можливість поїсти тільки сирі овочі, фрукти протягом тижня. Це витримати я можу тільки на відстані від дому, бо інакше сила волі відсутня", - розповідала зірка.

У звичайному житті артистка надає перевагу дворазовому харчуванню, воно для неї ідеально підходить.

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

До слова, наразі Ассія Ахат проживає в Америці. Там вона пише нові композиції, а ще - обирає переможців премії "Греммі":

До складу журі вона приєдналася у 2021 році. Щоб отримати цю почесну роль, спочатку її авторська музика здобула широке визнання, а потім свої рекомендації надали чинні члени суддівської команди. Таким чином, вона стала першою українкою серед суддів премії "Греммі".