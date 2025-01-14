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59-летняя Ассия Ахат в топе похвасталась идеально плоским животиком и пышным бюстом

Вторник 14 января 2025 13:19
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59-летняя Ассия Ахат в топе похвасталась идеально плоским животиком и пышным бюстом Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
Автор: Иванна Пашкевич

59-летняя украинская скрипачка и певица Ассия Ахат похвасталась идеальными формами в топе, вызвав восторг у фанатов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на кадрах, которые скрипачка опубликовала в соцсетях, она позирует возле Mercedes-Benz GLE.

Ассия Ахат предстала в черном костюме и топе, который подчеркивал ее роскошный пышный бюст.

"Особые моменты каждый день", - подписала снимки певица.

59-летняя Ассия Ахат в топе похвасталась идеально плоским животиком и пышным бюстом

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали комплиментами звезду и отметили, что она вообще не выглядит на свой возраст.

  • 22 года и не больше
  • Какая сексапильная кошка
  • Прекрасно выглядите
  • Шикарная девушка
  • Как вы роскошно выглядите

59-летняя Ассия Ахат в топе похвасталась идеально плоским животиком и пышным бюстом

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Напомним, ранее скрипачка делилась секретом своей стройности, который, с ее слов, заключается в детоксе, питании и тренировках. Артистка два раза в год проходит детокс-курсы. Также она не пьет, не курит и не ест фаст-фуд.

"Для меня детокс - это уехать подальше от дома, в котором всегда есть лакомства для сына, и иметь возможность поесть только сырые овощи, фрукты в течение недели. Это выдержать я могу только на расстоянии от дома, иначе сила воли отсутствует", - рассказывала звезда.

В обычной жизни артистка предпочитает двухразовое питание, оно для нее идеально подходит.

59-летняя Ассия Ахат в топе похвасталась идеально плоским животиком и пышным бюстом59-летняя Ассия Ахат в топе похвасталась идеально плоским животиком и пышным бюстом

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

К слову, в настоящее время Ассия Ахат проживает в Америке. Там она пишет новые композиции, а еще - выбирает победителей премии "Грэмми":

В состав жюри она присоединилась в 2021 году. Чтобы получить эту почетную роль, сначала ее авторская музыка получила широкое признание, а затем свои рекомендации предоставили действующие члены судейской команды. Таким образом, она стала первой украинкой среди судей премии "Грэмми".

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