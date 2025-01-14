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59-річна Ассія Ахат у топі похизувалася ідеально плоским животиком і пишним бюстом

Вівторок 14 січня 2025 13:19
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59-річна Ассія Ахат у топі похизувалася ідеально плоским животиком і пишним бюстом Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
Автор: Іванна Пашкевич

59-річна українська скрипалька і співачка Ассія Ахат похизувалась ідеальними формами у топі, викликавши захват у фанатів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Так, на кадрах, які скрипалька опублікувала у соцмережах, вона позує біля Mercedes-Benz GLE.

Ассія Ахат постала у чорному костюмі і топі, який підкреслював її розкішний пишний бюст.

"Особливі моменти кожного дня", - підписала знімки співачка.

59-річна Ассія Ахат у топі похизувалася ідеально плоским животиком і пишним бюстом

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали компліментами зірку і зазначили, що вона взагалі не виглядає на свій вік.

  • 22 роки і не більше
  • Яка сексапільна кішка
  • Маєте чудовий вигляд
  • Шикарна дівчина
  • Як ви розкішно виглядаєте

59-річна Ассія Ахат у топі похизувалася ідеально плоским животиком і пишним бюстом

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Нагадаємо, раніше скрипалька ділилася секретом своєї стрункості, який, з її слів, полягає у детоксі, харчуванні і тренуваннях. Артистка два рази на рік проходить детокс-курси. Також вона не п'є, не палить і не їсть фаст-фуд.

"Для мене детокс - це поїхати подалі від дому, в якому завжди є ласощі для сина, і мати можливість поїсти тільки сирі овочі, фрукти протягом тижня. Це витримати я можу тільки на відстані від дому, бо інакше сила волі відсутня", - розповідала зірка.

У звичайному житті артистка надає перевагу дворазовому харчуванню, воно для неї ідеально підходить.

59-річна Ассія Ахат у топі похизувалася ідеально плоским животиком і пишним бюстом59-річна Ассія Ахат у топі похизувалася ідеально плоским животиком і пишним бюстом

Ассія Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

До слова, наразі Ассія Ахат проживає в Америці. Там вона пише нові композиції, а ще - обирає переможців премії "Греммі":

До складу журі вона приєдналася у 2021 році. Щоб отримати цю почесну роль, спочатку її авторська музика здобула широке визнання, а потім свої рекомендації надали чинні члени суддівської команди. Таким чином, вона стала першою українкою серед суддів премії "Греммі".

Раніше зірка "Холостяка" розсекретила, скільки кілограмів набрала за вагітність.

Також Леся Нікітюк похвалилася зухвалим образом в короткій сукні.

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