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58-летняя Ассия Ахат в обтягивающем боди ошеломила внешним видом (фото)

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)
Автор: Иванна Пашкевич

58-летняя украинская скрипачка и певица Ассия Ахат в обтягивающем боди продемонстрировала стройную фигуру, благодаря которой она выглядит намного моложе своего возраста. Соответствующие фотографии артистка опубликовала в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Ассия Ахат не перестает поражать своим внешним видом

Так, на фотографиях, которые опубликовала скрипачка в своем блоге, она позирует у новогодней елки.

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

Звезда предстала в черных брюках и топе с вырезами посередине, через которые можно заметить ее декольте и плоский живот.

"Новогодние праздники уже совсем близко! Не забывайте отвлекаться, позвольте себе отдохнуть, набраться позитива и веры в лучшее. Однако праздники созданы именно для этого", - подписала Ассия снимки.

Реакция пользователей

В комментариях под публикацией фаны певицы засыпали ее комплиментами и прислали смайлики в форме огоньков.

Ассия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

  • Красуня
  • Сексуальна
  • Оце подарунок
  • Виглядаєш неперевершено
  • Вау

Напомним, Асия Ахат выпустила свой первый альбом в 1999 году. С этого же года она много раз исполняла на скрипке гимн Украины перед поединками боксера Виталия Кличко.

В 2002 году артистка основала группу "69", которую она же и продюсировала. Певица продолжает гастролировать и сейчас.

Осия Ахат (фото: instagram.com/ahhattassia)

У Ахат есть двое детей, в 2021 году скрипачка признавалась, что стала бабушкой. Ее старший сын Даниил подарил ей внучку Алису.

В настоящее время Ассия проживает в США.

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