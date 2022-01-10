57-річна Оксана Байрак показала свої фото до пластики
Оксана Байрак вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками. Відома українська режисер, сценарист і телеведуча, яка зараз живе в Лос-Анджелесі, показала свої юні фотографії.
Тоді вона ще не робила ніяких пластичних операцій. Знімки вона опублікувала в Instagram, коли відповідала на запитання підписників.
У Байрак запитали, щоб вона собі порадила, коли їй було 18-20 років. Режисер відповіла і показала фото, на якому зображена ще зовсім юною.
"Сказала б: "Дівчинка, ніяких сумнівів! Ти - геній!" - заявила режисер.
Оксана Байрак в юні роки (фото: instagram.com/ksanabayrak)
Також у неї поцікавилися, чи не шкодує вона, що народилася в Україні. На що Оксана відповіла, що народилася в СРСР. На цьому питанні вона показала свою шкільну фотографію.
Оксана Байрак у шкільні роки (фото: instagram.com/ksanabayrak)
Нагадаємо, Оксана Байрак розповіла про появу немовляти у своїй родині. Вона зізналася, що вперше стала мамою. При цьому режисер вдалася до сурогатного материнства.
Кажуть, що у неї дівчинка Ліза від цивільного чоловіка - фітнес-тренера і актора Георгія Москалюка, який молодший за неї на 23 роки. Пара познайомилася на шоу "Давай одружимося", де Оксана була ведучою, а Георгій - другом нареченого.
Ми також писали про те, що Оксана Байрак одружила відому українську актрису Анну Сагайдачну.