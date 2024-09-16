57-летний Венсан Кассель снова станет отцом: фото беременной возлюбленной актера

"Мама ждет тебя", - лаконично написала девушка Касселя.

На фото девушка позирует в длинном черном сарафане на бретельках, который подчеркнул ее округлившийся живот.

Девушка Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Судя по фото в ее Instagram, пара вместе уже отпраздновала первую годовщину отношений.

Кассель с молодой возлюбленной (фото: instagram.com/narahbaptista)

Что известно о молодой девушке Венсана Касселя

Наре - 27 лет, она работает моделью в агентстве Chic Management Brisbane в Квинсленде.

Также Баптиста принимала участие в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020".

Нара моложе актера на 30 лет (фото: instagram.com/narahbaptista)

Что известно о личной жизни Венсана Касселя

К слову, для актера, который в этом году отпразднует 57-летие, этот ребенок станет четвертым. В первом браке - с известной актрисой Моникой Белуччи - у него родились две дочери: Дева Кассель и Леони Кассель.

В 2017 году стало известно, что Кассель встречается с чернокожей моделью Тиной Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В 2018 году пара поженилась, а в апреле 2019-го у них родилась дочь Амазони Кассель.

Венсан Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)

В апреле 2023 года Венсан Кассель удалил все фотографии своей супруги из социальных сетей, спровоцировав слухи об их расставании. По слухам, молодая жена изменила Касселю, что и стало причиной разрыва.

А уже в ноябре 2023 года Кассель официально подтвердил свои отношения с 27-летней моделью Нарой Баптиста, опубликовав в Instagram несколько совместных фото. В мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа".

Возлюбленные не скрывают своих чувств (фото: instagram.com/narahbaptista)