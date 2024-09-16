57-річний Венсан Кассель знову стане батьком: фото вагітної коханої актора

"Мама чекає на тебе", - лаконічно написала дівчина Касселя.

На фото дівчина позує в довгому чорному сарафані на бретельках, який підкреслив її живіт, що округлився.

Дівчина Венсана Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Судячи з фото у її Instagram, пара разом уже відсвяткувала першу річницю стосунків.

Кассель із молодою коханою (фото: instagram.com/narahbaptista)

Що відомо про молоду дівчину Венсана Касселя

Нарі - 27 років, вона працює моделлю в агентстві Chic Management Brisbane у Квінсленді.

Також Баптіста брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт Австралія 2020".

Нара молодша за актора на 30 років (фото: instagram.com/narahbaptista)

Що відомо про особисте життя Венсана Касселя

До речі, для актора, який цього року відсвяткує 57-річчя, ця дитина стане четвертою. У першому шлюбі - з відомою актрисою Монікою Белуччі - у нього народилися дві доньки: Діва Кассель та Леоні Кассель.

У 2017 році стало відомо, що Кассель зустрічається з чорношкірою моделлю Тіною Кунакі, яка молодша за нього на 30 років. У 2018 році пара одружилася, а у квітні 2019-го у них народилася донька Амазоні Кассель.

Венсан Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)

У квітні 2023 року Венсан Кассель видалив усі фотографії своєї дружини із соціальних мереж, спровокувавши чутки про їхнє розставання. За чутками, молода дружина зрадила Касселю, що стало причиною розриву.

А вже у листопаді 2023 року Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною моделлю Нарою Баптіста, опублікувавши у Instagram кілька спільних фото. У травні цього року пара відвідала Канський кінофестиваль і позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа".

Закохані не приховують своїх почуттів (фото: instagram.com/narahbaptista)