56-летняя Джулия Робертс в бежевых мини-шортах и блестящих туфлях похвасталась стройными ногами

Джулия Робертс одна из тех женщин, красотой и изысканностью которой восхищается весь мир. И неважно сколько ей лет, ведь возраст только украшает женщину.

О том, в каком образе актриса появилась на лондонском показе своего последнего фильма "Оставить мир позади", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Джулия Робертс похвасталась стройными ногами

56-летняя обладательница премии "Оскар" посетила премьеру фильма, в котором сама и сыграла в очень интересном и смелом образе. Звезда надела бежевый костюм от всемирно известного бренда Gucci, который состоит из двухбортного пиджака и мини-шорт.

На самом деле Робертс удивила таким нарядом, поскольку шорты были слишком короткие. Однако если не всматриваться, то можно подумать, что в этот костюм одета молодая женщина, ведь Джулия очень миниатюрная, худенькая и выглядит ухоженно. К слову, это вещи из коллекции, которую бренд представил на неделе моды в Милане в сентябре.

Но самой интересной в образе Робертс оказалась обувь, ведь именно она привлекает все внимание. Дело в том, что звезда фильма "Красотка" выбрала блестящие туфли лодочки, коорые сверкали на красной дорожке.

Джулия Робертс похвасталась стройными ногами (фото: Getty images)

Если посмотреть издалека, можно увидеть только их сияние. А если посмотреть поближе, то создается впечатление, что эти туфли созданы из хрусталя.

Такую обувь Джулия Робертс еще не демонстрировала, но выглядят они невероятно, к тому же этот блеск привлекает внимание еще и к стройным ногам актрисы.

А вот в качестве украшений голливудская звезда выбрала широкое серебристое колье, полностью закрывающее ее шею. А также в свой нежный лук Робертс добавила серьги, которые виднеются сквозь прическу, а также кольца.

Этот образ Джулии точно показывает всем женщинам, что и в 56 лет можно выглядеть невероятно и позволять себе носить мини-шорты, каблуки, яркие украшения и выглядеть при этом нежно и очень хрупко.