54-летняя женщина похудела на 70 кг за год после этих 4 простых перемен
Как избавиться от лишнего веса и похудеть, рассказала женщина, над которой всю жизнь издевались из-за ее лишних килограммов.
Как британка потеряла 70 килограммов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Yahoo.life.
Как похудела женщина на 70 килограммов?
54-летняя Дженнифер из Англии весила 180 килограммов и всю жизнь страдала из-за издевательств за свой вес. Она была вынуждена покупать одежду в интернете, поскольку большинство розничных продавцов не имели ее размера в магазине.
В 2023 году Дженнифер решила изменить свою жизнь и похудеть. И ей это удалось.
Чтобы помочь начать свой путь к похудению, Воллин, во-первых, исключила из своего ежедневного рациона сладости, печенье, пирожные, жареную пищу, пироги и высококалорийные напитки.
Дженнифер до похудения весила 180 килограммов (Скриншот)
Однако Валлин все еще наслаждается углеводами в умеренных количествах.
Сейчас ее диета обычно состоит из цельнозерновых тостов с нежирным маслом на завтрак, сэндвича с тунцом на обед и цельнозерновых макарон, салата или рыбы с овощами на ужин. Ее любимый перекус - обезжиренный йогурт.
Во-вторых, чтобы потерять вес Дженнифер начала считать калории с помощью приложения, которое помогало считать.
Она использовала калькулятор общих суточных расходов энергии (TDEE), чтобы отслеживать свои приемы пищи и калории для поддержки, что помогло ей определить, сколько калорий она должна стремиться сжечь или потерять в день.
Дженнифер сбросила 76 килограммов (Скриншот)
Также британка занялась физической активностью - она выбрала езду на велосипеде.
И в четвертый раз, она теперь выбирает здоровые перекусы - ягоды или йогурт.
Новое сбалансированное питание вместе с регулярными поездками на велосипеде помогли ей сбросить 76 кг за 20 месяцев.
По ее словам, похудение помогло ей чувствовать себя увереннее и улучшило ее психологическое состояние, ведь над ней смеялись за большой вес.
Читайте также, 5 лучших напитков на завтрак , которые сжигают жир на животе.
Раньше мы писали о 8 продуктах, от которых вы никогда не поправитесь.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.