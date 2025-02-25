52-летняя Кэмерон Диаз впервые показала лицо своего годовалого сына

Кэмерон Диаз впервые появилась на публике со своим годовалым сыном Кардиналом. 52-летнюю актрису заметили папарацци во время прогулки по улицам Санта-Барбары.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail .

Звезда фильма "Маска" отправилась на прогулку в черных брюках, футболке того же оттенка и белой рубашке.

Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа. Дополнили образ черная шляпа и очки со светлыми линзами.

Актриса несла сына на руках. Малыш был одет в светлые штанишки с детским принтом и кофту в тон.

Папарацци запечатлели годовалого Кардинала на руках Камерон Диаз во время прогулки в Санта-Барбаре. pic.twitter.com/Uq0RT4XDGB - Мир красоты (@runcominvest) 25 февраля 2025 года (@runcominvest)

Напомним, Кэмерон Диаз десять лет счастлива в браке с музыкантом Бенджи Мэдденом. Пара также воспитывает пятилетнюю дочь Реддикс. Кэмерон Диаз с мужем (фото: instagram.com/benjaminmadden)

В марте прошлого года супруги сообщили, что стали родителями во второй раз. Пара также воспитывает 5-летнюю дочь Реддик.

"Мы счастливы и рады сообщить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так рады, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он очень милый. Мы чувствуем себя такими счастливыми и благодарными. Передаем вам много любви от нашей семьи", - писали тогда звезды в соцсетях.

К слову, ради семьи актриса решила сделать паузу в карьере, когда была на ее пике. После десятилетнего перерыва Кэмерон Диаз вернулась на экраны, снявшись в фильме "Снова в действии" вместе с Джейми Фоксом.

Сейчас готовится еще несколько кинопроектов с участием знаменитости.