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Бояться залишати аеропорт: українські туристи застрягли на Сицилії (фото)

STYLERЖиття    01.07.2019 - 08:20
Бояться залишати аеропорт: українські туристи застрягли на Сицилії (фото)
Українські туристи застрягли в аеропорту Катанії на Сицилії (фото: pravda.com.ua)

Пасажирам так і не пояснили причини затримки рейсу

Десятки українських туристів опинилися заблокованими в аеропорту курортного міста Катанія, що на італійському острові Сицилія. Рейс PQ672 компанії SkyUp повинен був вилетіти до Києва ще в 18:40 30 червня, але з незрозумілих причин він переносився вже більше п'яти разів. Про це розповів пасажир рейсу Андрій Дерев'янко, пише Українська правда.

Пасажир також розповів, що за час перебування в аеропорту люди не мали абсолютно ніякої підтримки від авіаперевізника. Крім того, в колл-центрі SkyUp ніхто не відповідає. Пасажирам видали лише сендвічі, а на запитання про готель Андрій отримав відповідь від локальної хендлінгової компанії, що вона не має такого дозволу від авіакомпанії.

Зазначимо, що на табло найближчих рейсів на Київ також немає.

Бояться залишати аеропорт: українські туристи застрягли на Сицилії (фото)

Українські туристи застрягли в аеропорту Катанії на Сицилії (фото: pravda.com.ua)

Трохи пізніше Андрій Дерев'янко повідомив, що з'явився варіант розміщення в готелі. Тим не менш, половина пасажирів відмовляється залишати аеропорт, бо не довіряє перевізнику, боячись, що під приводом відправки в готель їх просто залишать напризволяще.

"Є недовіра, що авіакомпанія залишить їх тут самих вирішувати проблему повернення. Між тим, рейс з Києва перенесли на 4:30, тобто наш виліт ще далі, не раніше семи за місцевим часом", - розповів він.

За останніми даними пасажири повинні були вилетіти до Києва о 7:20 за місцевим часом. Про причини затримки рейсу пасажирам так нічого і не повідомили.

Бояться залишати аеропорт: українські туристи застрягли на Сицилії (фото)

Українські туристи застрягли в аеропорту Катанії на Сицилії (фото: pravda.com.ua)

Раніше повідомлялося, що сотні українських туристів більше двох діб провели в аеропорту Барселони. Вони не могли вилетіти до Харкова через поломку літака.

До речі, нещодавно в аеропорту Бориспіль застрягли пасажири, які повинні були вилетіти рейсом PQ 7001 Київ - Хургада авіакомпанії SkyUp.

Також ми писали про те, що російську туристуку обплювали в Болгарії, назвавши Росію брудною країною. В мережу потрапило відео з інцидентом.

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