"50 тысяч гривен это вообще...": известные сестры-блогерши назвали сумму, которую должен зарабатывать мужчина

Известные сестры-блогерши Ева Мишалова и Эсти Рогова решили рассказать, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они обратили на него внимание. Оказалось, у близняшек примерно одинаковое представление о заработках.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Ева и Эсти рассказали в интервью Василию Тимошенко, уже вышедшему на его YouTube-канале.

Сколько должен зарабатывать мужчина

"Мне не обязательно, чтобы больше, чем я. Но чтобы хватало на какие-то базовые нужды. Ну хотелось бы от 50 и более", - заявила одна из сестер.

Когда Тимошенко переспросил, о какой валюте идет речь, она отметила, что "50 тысяч гривен это вообще...". Поэтому блогерша хочет, чтобы ее муж зарабатывал от 50 тысяч долларов (более 2 миллионов гривен).

После этого Ева и Эсти немного поспорили. Одна уверяла, что многие мужчины в Украине зарабатывают более 50 тысяч долларов. А другая говорила, что на самом деле такие доходы не у всех.

Ева и Эсти (скриншот)

"Просто они это не могут показать, понимаешь. Но зарабатывают в Украине, особенно сегодня", - сказала блогерша.

"Ну подожди. Сколько им лет? Это ведь взрослые мужчины, там 40 им, возможно, там 50. А молодые ребята так много, ну, не многих я знаю, чтобы так зарабатывали", - ответила ей сестра.

Реакция сети

Видео вызвало неоднозначную реакцию. Под интервью "внезапно" появилось немало одобрительных отзывов, очень похожих между собой. Вот почему пользователи пишут, что сестры могли проплатить комментарии, чтобы избежать хейта.

Что пишут в комментариях (скриншот)

Пользователи отмечают:

"Одни боты в комментариях"

"Что за проплаченные комментарии"

"Если честно, очень тяжело слушать интервью, на середине уже закипел мозг"

"Мне кажется, что все комментарии куплены. Потому что слушать это просто невозможно"

"3 часа видео на канале, уже 105 комментариев, вы бы хоть не держали людей за баранов".

Кто такие Ева и Эсти

Сестры-блогерши Ева Мишалова и Эсти Роговая родились и проживают в Днепре.

Ева замужем, а ее сестра Эсти - уже разведена и воспитывает сына. Девушки активно ведут соцсети и рассказывают о своей жизни. Впрочем, они все чаще попадают в скандалы.

Известные блоггеры-близнецы (фото: instagram.com/esty_rogovaya)

Так, недавно Ева и Эсти публично заявили, что не говорят о войне в соцсетях не просто так. Как оказалось, они боятся блокировки страниц.