50-летняя Елена Мозговая показала идеальное лицо без макияжа и фотошопа

"Кое-кто переживает, что без макияжа и прически я не такая уж красавица. Не переживайте, потому что еще красивее", - подписала она снимок.

На фото 50-летняя Мозговая позирует в полотенце на голове. На ее лице нет ни грамма косметики, при этом продюсер выглядит достаточно свежо и молодо.



Елена Мозговая показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Мозговой тут же принялись комментировать ее фото:

"Вы очаровательны и прекрасны. Но я не понимаю людей, которые упрекают женщин в мейкапе и т.д. Если женщина красивая, не важно, как она достигла красоты"

"Вы настоящая зеленоглазая украинская красавица. В вашей красоте невероятное сочетание - чувство собственного достоинства, интеллигентность, нежность"

"Вы очень красивы".

Напомним, Мозговая - дочь легендарного певца и композитора Николая Мозгового.

Первым мужем ее стал украинский хоккеист Валентин Олецкий. Во второй раз она вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, от которого родила дочь Зою.

Около 10 лет была в браке с популярным певцом Александром Пономаревым. В 1999 году у пары родилась общая дочь Евгения.

Сейчас пара не общается. Недавно Мозговая заявила в интервью, что ее отношения с Пономаревым в какой-то мере были абьюзивными.

Также она рассказала, что один из мужей бил и унижал ее. О ком именно шла речь, она не уточнила.

Затем Мозговая вышла замуж за певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрод). В этом браке в 2015 году родилась дочь Соломия.



Елена Мозговая с Дэвидом Аксельродом и дочерью (фото: instagram.com/david__axelrod)