Мозговая похвасталась подарком, который получила от Залужного

Елена Мозговая, которая недавно показала себя в 18 лет , на этот раз похвасталась ценным подарком от Валерия Залужного. В частности, она показала его книгу и подпись, которую оставил на одной из страниц бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Что показала Мозговая

Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсетях, и на фото можно увидеть автограф военачальника и подпись к нему. Также можно увидеть, что запись была сделана недавно - 19 января этого года в городе Киев.

В то время остается неизвестным, получила ли Елена эту книгу в подарок от Залужного, или приобрела экземпляр и потом уже получила особую подпись.

"А что у меня есть! Да, хвастаюсь", - отметила продюсер в посте.

Пост Елены Мозговой (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Что известно про книгу Валерия Залужного

Литературная работа называется "Моя війна", и она вышла в свет в прошлом году. Книга из 248 страниц выпущена в твердом переплете, и на обложке можно увидеть фото генерала.

В описании отмечается, что книга стала личным рассказом военного о пути от мальчишки до главнокомандующего ВСУ. Также здесь история страны, которая приближается к войне - сначала далекой, в возможность которой никто не верил, а после - большой и полномасштабной.

"В этой книге Валерий Залужный тесно переплетает события разных времен: из мирной школы 80-х в Новограде-Волынском (сегодня - Звягель) он перенесет вас на Донбасс 2015-го, в полуразрушенный класс; из казарм военного училища - в окопы и блиндажи 2014-го; из уютной квартиры, обжитой дружной семьей, - в бункеры правительственного квартала 2022-го... Каждое слово этой книги по-военному взвешенное и по-человечески искреннее", - также говорится в описании на одном из книжных сайтов.

"Моя війна" - это первая часть трилогии, которую составят также книги "Наша війна" и "Їхня война".

Книга Валерия Залужного (иллюстрация: bukva.ua)

Напомним, после увольнения с должности главнокомандующего Вооруженных Сил Валерий Залужный занял должность Чрезвычайного посла Украины в Великобритании - с мая прошлого года.