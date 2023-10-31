5 звуков в доме, которые никогда нельзя игнорировать

Шум воды

Ущерб, нанесенный водой, может быть одним из самых распространенных и дорогих для домовладельцев. И это легче всего предотвратить, когда вы принимаете меры раньше времени.

Если вы слышите шум воды, нужно быстро проверить, нет ли воды в местах, которые могут протекать, например в раковине или ванной комнате.

Также, если вы считаете, что у вас активная утечка воды, проверьте свой счетчик воды. Обычно их можно найти в подвале, гараже, подсобной каморке или переднем дворе, в зависимости от того, находитесь ли вы в старом или современном доме.

Эксперты говорят, если ваш счетчик крутится, это будет первым признаком того, что у вас активная утечка воды.

"Гудение" розетки

Если вы услышите какие-либо звуки из ваших розеток или выключателей, следует вызвать электрика.

В частности, не все шумы указывают на чрезвычайную ситуацию, но к электрику все же следует обратиться, чтобы избежать проблем.

Некоторые проблемы с электроэнергией можно легко устранить. Эксперт сказал, что жужжание светильников может означать, что мощность лампочки неправильная.

Свист или шипящие звуки возле газовых приборов

Если вы услышите шипящий звук на кухне, где вы используете газовые приборы, это может быть действительно серьезным показателем потенциальной опасности в вашем доме, который может привести к пожару дома.

Когда есть большая утечка газа, то она будто будет создавать свист. К тому же можно услышать запах газа в доме.

В общем, для электрических приборов запах может являться первым показателем серьезной проблемы.

Вода из крана

Если из крана капает вода, то это не чрезвычайная ситуация, но если игнорировать ситуацию, то ремонт может стоить дорого. В частности, она со временем будет вытекать все интенсивнее.

"Булькающий" туалет

Если вы смоете воду в унитазе, и возникает булькающий звук, то это признак того, что он засорился.

Следует вызвать сантехника, чтобы вы по крайней мере могли знать, с чем имеете дело, и оценить, насколько серьезна проблема. К тому же, если не решать проблемы, то пользоваться туалетом вы не сможете.