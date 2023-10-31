5 звуків в будинку, які ніколи не можна ігнорувати

Шум води

Збитки, завдані водою, можуть бути одними з найпоширеніших і найдорожчих для домовласників. І цьому найлегше запобігти, коли ви вживаєте заходів завчасно.

Якщо ви чуєте шум води, то потрібно швидко перевірити, чи немає води в місцях, які можуть протікати, наприклад у раковині чи ванній кімнаті.

Також, якщо ви вважаєте, що у вас активний витік води, перевірте свій лічильник води. Зазвичай їх можна знайти в підвалі, гаражі, підсобній комірчині або передньому дворі, залежно від того, чи ви знаходитесь у старому, чи сучасному будинку.

Експерти кажуть, якщо ваш лічильник крутиться, це буде першою ознакою того, що у вас активний витік води.

"Гудіння" розетки

Якщо ви почуєте будь-які звуки з ваших розеток або вимикачів, слід викликати електрика.

Зокрема, не всі шуми вказують на надзвичайну ситуацію, але до електрики все ж потрібно звернутися, щоб уникнути проблем.

Деякі проблеми з електроенергією можна легко вирішити. Експерт сказав, що гудіння світильників може означати, що потужність лампочки неправильна.

Свист або шиплячі звуки поблизу газових приладів

Якщо ви почуєте шиплячий звук на кухні, де ви використовуєте газові прилади, це може бути дійсно серйозним показником потенційної небезпеки у вашому домі, яка може призвести до пожежі в будинку.

Коли є великий витік газу, то він ніби створюватиме свист. До того ж можна почути запах газу в будинку.

Загалом, для електричних приладів запах може бути першим показником серйозної проблеми.

Вода з крана

Якщо з крана капає вода, то це не є надзвичайною ситуацією, але якщо ігнорувати ситуацію, то ремонт може коштувати дорого. Зокрема, вона з часом буде витікати все інтенсивніше.

"Булькаючий" туалет

Якщо ви змиєте воду в унітазі, і виникає булькаючий звук, то це ознака того, що він засмітився.

Варто викликати сантехніка, щоб ви принаймні могли знати, з чим маєте справу, і оцінити, наскільки серйозна проблема. До того ж, якщо не вирішувати проблеми, то туалетом користуватись ви не зможете.