5 звезд-сирот, которые смогли сделать себе имя, несмотря на сложное детство
В шоу-бизнесе есть немало известных личностей, которые получили престиж, славу и богатство благодаря своим знаменитым родителям. Однако индустрия также помнит тех, кто добился потрясающих успехов, несмотря на сложное детство.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вашему вниманию звезд-сирот, самостоятельно проложивших путь к успеху.
Мэрилин Монро
Когда Норма Джин была маленькой, ее воспитывала только мама. Однако проблемы с психическим здоровьем и нехватка финансов заставили женщину отдать дочь в приют. Период жизни в детских домах завершился, когда мать решила вернуть 11-летнюю девочку домой. Но домогательства со стороны отчима вновь заставили будущую звезду покинуть дом и начать самостоятельную жизнь.
Мэрилин Монро (фото: Википедия)
Коко Шанель
Мать Коко умерла при родах, а отец, воспитывавший двух дочерей, никогда не отличался образцовым поведением. Он оставил семью, когда будущей знаменитости было чуть больше 11 лет. В результате девочки оказались в детском приюте при монастыре. Именно в этом месте у маленькой Габриэли появилась мечта создавать красивые наряды для женщин.
Коко Шанель (фото: Википедия)
Пирс Броснан
Пирсу было всего год, когда его отец покинул семью. Мать мальчика не изъявила желания заниматься воспитанием сына и передала его на попечение своим пожилым родителям. После их смерти Броснан попал в "Школу братьев Христа", где за неповиновение его строго наказывали.
Мать будущего голливудского актера забрала Пирса домой, когда ему исполнилось десять лет. Отец снова заявил о себе только после того, как Пирс снискал мировую славу.
Пирс Броснан (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)
Николь Ричи
Однако не все звезды-сироты стали жертвами безразличия взрослых. Да, отец Николь работал в музыкальном коллективе Лайонела Ричи и трагически погиб, когда ей было всего два года. После этой утраты поп-звезда решил усыновить девочку и обеспечить ей все необходимое.
Последовавшая после этого разбалованность привела к тому, что Николь рано увлеклась запрещенными веществами и проводила время на вечеринках. Однако ей удалось вернуться к нормальной жизни, когда она встретила своего будущего мужа.
Николь Ричи (фото: instagram.com/nicolerichie)
Джек Николсон
Джека воспитывали бабушка и дедушка, и долгое время он был убежден, что именно они его настоящие родители. Однако журналистам удалось обнаружить информацию, свидетельствующую о том, что его биологической матерью на самом деле была его старшая сестра.
Когда Николсон узнал правду, его мать и бабушка уже умерли.
Джек Николсон (фото: Кинориум)
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При написании материала использовались следующие источники: Википедия.