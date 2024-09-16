5 звезд-сирот, которые смогли сделать себе имя, несмотря на сложное детство

В шоу-бизнесе есть немало известных личностей, которые получили престиж, славу и богатство благодаря своим знаменитым родителям. Однако индустрия также помнит тех, кто добился потрясающих успехов, несмотря на сложное детство.

Мэрилин Монро

Когда Норма Джин была маленькой, ее воспитывала только мама. Однако проблемы с психическим здоровьем и нехватка финансов заставили женщину отдать дочь в приют. Период жизни в детских домах завершился, когда мать решила вернуть 11-летнюю девочку домой. Но домогательства со стороны отчима вновь заставили будущую звезду покинуть дом и начать самостоятельную жизнь.

Мэрилин Монро (фото: Википедия)

Коко Шанель

Мать Коко умерла при родах, а отец, воспитывавший двух дочерей, никогда не отличался образцовым поведением. Он оставил семью, когда будущей знаменитости было чуть больше 11 лет. В результате девочки оказались в детском приюте при монастыре. Именно в этом месте у маленькой Габриэли появилась мечта создавать красивые наряды для женщин.

Коко Шанель (фото: Википедия)

Пирс Броснан

Пирсу было всего год, когда его отец покинул семью. Мать мальчика не изъявила желания заниматься воспитанием сына и передала его на попечение своим пожилым родителям. После их смерти Броснан попал в "Школу братьев Христа", где за неповиновение его строго наказывали.

Мать будущего голливудского актера забрала Пирса домой, когда ему исполнилось десять лет. Отец снова заявил о себе только после того, как Пирс снискал мировую славу.

Пирс Броснан (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)

Николь Ричи

Однако не все звезды-сироты стали жертвами безразличия взрослых. Да, отец Николь работал в музыкальном коллективе Лайонела Ричи и трагически погиб, когда ей было всего два года. После этой утраты поп-звезда решил усыновить девочку и обеспечить ей все необходимое.

Последовавшая после этого разбалованность привела к тому, что Николь рано увлеклась запрещенными веществами и проводила время на вечеринках. Однако ей удалось вернуться к нормальной жизни, когда она встретила своего будущего мужа.

Николь Ричи (фото: instagram.com/nicolerichie​​)

Джек Николсон

Джека воспитывали бабушка и дедушка, и долгое время он был убежден, что именно они его настоящие родители. Однако журналистам удалось обнаружить информацию, свидетельствующую о том, что его биологической матерью на самом деле была его старшая сестра.

Когда Николсон узнал правду, его мать и бабушка уже умерли.

Джек Николсон (фото: Кинориум)