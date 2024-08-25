5 звезд, которых постоянно критикуют за вес

Белла Хадид

Даже признанной красавице Белли Хадид, которую считают образцом, приходилось сталкиваться с критикой из-за ее веса. В соцсетях на странице звезды часто появляются комментарии, где люди утверждают, что на нее страшно смотреть.

Ее называют и анорексической, и скелетом. Но, похоже, что мнение окружающих его совсем не беспокоит. Белла довольна своей фигурой и прекрасно чувствует себя в своем теле.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Анджелина Джоли

Фигура Анджелины Джоли постоянно подвергается критике со стороны хейтеров. Многие считают, что актриса испортила свой внешний вид чрезмерной потерей веса, и что теперь на нее смотреть не так приятно, а даже страшно.

Особенно сильно она похудела после расставания с Брэдом Питтом, ставшим для нее серьезным испытанием.

Говорят, что в тот период ее минимальный вес составил всего 35 кг! Хотя сейчас Джоли немного поправилась, она все равно остается очень худой.

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Кира Найтли

Кира Найтли всегда была очень стройной, и это не осталось незамеченным обществом. Когда-то ее даже называли анорексичкой, что сильно задело актрису. Тогда она сказала, что никогда не позволит своей дочери стать актрисой, зная, с каким давлением ей придется столкнуться.

Кира Найтли (фото: Кинориум)

Селена Гомес

Селена не раз становилась мишенью хейтеров из-за своей фигуры. Ее обзывают толстой и даже некрасивой. Эти комментарии, конечно, глубоко ранят певицу, и она часто обсуждает в блоге отношение к людям с лишним весом.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Леди Гага

Леди Гага и так постоянно подвергается критике за свой эпатажный образ, а в 2017 году на нее свалились еще и бодишеймеры. Во время выступления на Суперкубке многие решили, что певица слишком полна и что не стоит демонстрировать свои несовершенства на публике. Леди Гага просто проигнорировала хейтеров, поскольку их мнение для нее не имеет значения.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)