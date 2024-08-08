5 зірок, яких кинули під час вагітності

Знаменитості теж зіштовхуються з труднощами в особистому житті. Ні слава, ні багатство, ні світова популярність не можуть гарантувати їм особистого щастя.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зірок, яких залишили кохані під час їхньої вагітності.

Хайді Клум

Колишній коханий Хайді Клум, італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе, розійшовся з нею у 2003 році одразу після того, як дізнався про її вагітність. Згодом доньку Хайді та Флавіо удочерив співак Сіл, який пізніше став її чоловіком, а потім екс-чоловіком.

Хайді Клум і Флавіо Бріаторе (фото: instagram.com/heidiklum, Вікіпедія)

Бріджит Мойнахан

Актриса Бріджит Мойнахан ще не знала, що перебуває на другому місяці вагітності, коли Том Бреді залишив її заради Жизель Бюндхен.

Бріджит Мойнахан і Том Берді (фото: instagram.com/bridgetmoynahan, instagram.com/tombrady)

Мел Бі

У 2007 році Едді Мерфі залишив Мел Бі, коли вона була вагітна їхньою дочкою. Він заперечував те, що дитина від нього доти, доки тест на батьківство не підтвердив це.

Мел Бі і Едді Мерфі (фото: instagram.com/officialmelb, Вікіпедія)

Крістіна Міліан

Хіп-хоп-виконавець The Dream подав на розлучення всього за дев'ять днів до народження доньки від його дружини, співачки Крістіни Міліан, у 2010 роws.

Крістіна Міліан (фото: instagram.com/christinamilian)

Елізабет Херлі

Елізабет Херлі зустрічалася з мільйонером Стівом Бінгом півтора року, перш ніж завагітніла і вони розлучилися. Стів, який у 2020-му році покінчив життя самогубством, заперечував своє батьківство, але запропонував матеріальну підтримку. Однак тест ДНК підтвердив, що саме Бінг був батьком дитини.

Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley​​​​​​​)