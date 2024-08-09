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5 звезд, которые терпеть не могут свои культовые роли

Дэниел Рэдклифф и Дакота Джонсон (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Иванна Пашкевич

Каждый начинающий актер мечтает о роли, которая мгновенно сделает его любимцем публики, принесет славу и признание. Некоторым из них везет, и однажды им выпадает шанс сыграть в интересном проекте. Однако со временем становится очевидно, что эти звездные роли могут не только приносить успех, но и приносить немало неприятностей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об актерах, которые не скрывают своего недовольства ролями, открывшими им дорогу на звездный Олимп.

Дэниел Рэдклифф

Роль юного волшебника в фильмах о Гарри Поттере еще долго будет сопровождать Дэниела Рэдклиффа. Он взрослел вместе со своим персонажем, и теперь для многих он остается "мальчиком, который выжил".

Сам актер неоднократно признавался, что его расстраивает, что люди до сих пор видят в нем Гарри. Сейчас Дэниел активно пробует себя в разных ролях, стремясь отойти от образа юного волшебника.

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Роберт Паттинсон

"Чтобы изобразить маниакально-депрессивного чудака, который ненавидит себя, достаточно немного страдать запором или быть обдолбанным", - так Роберт Паттинсон отзывался о своей роли в "Сумеречной саге". Хотя именно она принесла ему известность, актер не считает ее ни значимой, ни значимой с точки зрения актерского мастерства.

Кадр из фильма "Сумерки"

Кейт Уинслет

Фильм "Титаник" принес Кейт Уинслет мировую славу. Однако неожиданная популярность обернулась для актрисы неприятностями: поклонники до сих пор просят ее оставить автограф на постеры с изображением обнаженной Розы и объяснить, почему в финале спаслась только ее героиня, хотя на обломке дверей места хватало бы для двоих.

Кадр из фильма "Титаник"

Шон Коннери

Шон Коннери считается одним из лучших актеров, исполнивших роль Джеймса Бонда, но сам он признавался, что его персонаж далек от идеала шпиона. В одном из интервью Коннери выразил свою неприязнь к Бонду, заявив: "Я терпеть не могу этого проклятого Бонда. Мне бы хотелось его убить".

Кадр из фильма "Джеймс Бонд, агент 007")

Дакота Джонсон

Роль в фильме "50 оттенков серого" принесла Дакоти Джонсон мировую известность, однако персонаж Анастейши Стол ей не особенно нравится, равно как и ее партнеру по съемкам Джейми Дорнану не по душе образ Кристиана Грея. Актеры не упускают возможности вспомнить об этом в своих интервью.

Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого"

Раньше мы рассказывали о 5 звездах, прославившихся случайно.

Также писали о знаменитостях, которые никогда не обнажаются на экране.

При написании материала использовались следующие источники: Daily Mail, People.

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