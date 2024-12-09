5 звезд, у которых были проблемы с нарушением речи
Некоторые знаменитости сталкиваются с нарушениями речи, которые могут затруднять общение, но не становятся преградой для их достижений. Благодаря упорной работе над собой, эти люди превратили свои трудности в мотивацию и достигли невероятного успеха.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об Эде Ширане, Джулии Робертс и еще трех звездах, которые столкнулись с вызовами вещания, но смогли их преодолеть.
Кендрик Ламар
Еще до того, как стать известным рэпером, а в юности - выступать под псевдонимом K-Dot, Кендрик Ламар сталкивался с заиканием. Как ему удалось это преодолеть? Он стал одним из самых успешных музыкантов современности. В разговоре со Spin Кендрик признался, что именно заикание подтолкнуло его к творчеству.
Кендрик Ламар (фото: Википедия)
"В детстве я заикался. Думаю, это заставило меня направить свою энергию в музыку. Это способ, который помогает мне выражать свои мысли, вместо того чтобы терять спокойствие", - поделился он.
Сэм Смит
Оскароносный певец и автор песен Сэм Смит в детстве сталкивался с трудностями из-за шепелявости. В интервью для MTV артист поделился, что преодоление этой особенности помогло ему стать более уверенным в собственном вокале.
Сэм Смит (фото: Википедия)
Чтобы справиться с такими вызовами, врач Радха рекомендует логопедическую терапию. Она отмечает: "Логопедические занятия могут быть чрезвычайно эффективными, а также важно обращаться за поддержкой к профессионалам, друзьям или семье. Это поможет обрести уверенность, особенно если вы чувствуете застенчивость".
Эд Ширан
Во время своего первого свидания с девушкой Черри в 2015 году Эд Ширан посетил гала-концерт Американского института заикания, где его награждали. Это неудивительно, ведь артист сам имеет опыт борьбы с этой проблемой.
В интервью "Rolling Stone" Эд вспомнил, как в детстве сталкивался с насмешками из-за заикания: "Ты поднимаешь руку, чтобы ответить, но не можешь говорить. Дети жестоки, и, увидев это, начинают подражать. После этого ты просто решаешь больше не поднимать руку".
Эд Ширан (фото: Википедия)
Рэп-музыка, особенно произведения Эминема, помогла Эду преодолеть этот вызов. Его совет: "Принимайте свои особенности, ведь быть необычным - это круто. Творческие люди часто имеют свои странности, и это их суперсила. Помните, никто не может быть лучше вас".
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон имеет интересную историю борьбы с заиканием. Как он сам рассказал в интервью "GQ", заикание было настолько сильным, что в школе он почти перестал говорить в течение года.
Сэмюэл Л. Джексон (фото: Википедия)
Впоследствии Джексон обнаружил, что употребление бранных слов помогает ему преодолевать речевые блоки: "Это как выключатель, который останавливает ддддд или ббббб... Я не знаю, почему, но это работает".
Опыт борьбы с заиканием оставил глубокий отпечаток на жизни актера, однако именно это стало важной частью его пути к успеху.
Джулия Робертс
Обладательница премии "Оскар" Джулия Робертс унаследовала заикание от своей семьи - этим речевым дефектом страдали ее отец, мать и брат Эрик. В детстве Джулия считала, что говорит нормально, и не могла понять, почему ее одноклассники смеялись, когда она отвечала у доски.
Процесс преодоления заикания у звезды оказался связан с важными событиями в ее жизни. Развод родителей сыграл ключевую роль в ее речи. Мать актрисы ушла, оставив детей на попечении отца, а на ее место пришла мачеха, которая, в отличие от традиционных персонажей сказок, стала доброй и заботливой женщиной.
Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts)
Она много занималась детьми и научила их правильно говорить. Также значительное влияние на улучшение речи Джулии и ее брата имели домашние представления, организованные отцом, где им нужно было выступать перед публикой. Это помогло им преодолеть дефект речи.
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При написании материала использовались следующие источники: GQ, Rolling Stone, MTV, Spin.