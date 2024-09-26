6 звезд, которые не могут иметь детей и говорят об этом

Многие знаменитые женщины откровенно признаются в том, что не могут иметь детей, или деликатно намекают на это, выражая поддержку другим, оказавшимся в похожей ситуации.

Лина Данем

Актриса и активистка Лина Данэм в течение 10 лет боролась с эндометриозом и прошла через несколько операций, включая удаление матки и одного яичника в 2017 году. Хотя ей удалось справиться с болезнью, она стала одержима мыслью о том, чтобы завести ребенка.

Не успев полностью восстановиться после операции, Данэм начала активно изучать сайты по усыновлению, а пока в качестве временной меры завела двух лысых кошек.

Звезда также поделилась, что проходила процедуру ЭКО: врачи уверяли, что оставшийся яичник можно оплодотворить донорской спермой, однако попытка оказалась неудачной.

Лина Данем (фото: instagram.com/lenadunham)

Ребел Уилсон

Актриса, чьи роли были связаны с образом пышки, в 40 лет начала всерьез задумываться о детях и за последний год сбросила 30 кг. Ребел планировала заморозить свои яйцеклетки, чтобы в будущем стать мамой, но что-то пошло не так.

"Сегодня я получила плохие новости, и мне не с кем было ими поделиться... Но, похоже, я должна кому-то об этом рассказать. Все женщины, которые борются с бесплодием, я вас понимаю... Вселенная работает загадочным образом, и иногда все это не имеет смысла... Но я надеюсь, что сквозь темные облака в конце концов прольется свет", - написала она в своем профиле в одной из соцсетей.

Ребел Уилсон (фото: instagram.com/rebelwilson​​)

Шэрон Стоун

Из-за аутоиммунного заболевания Шэрон Стоун не может выносить детей. Она несколько раз была беременна, но ее организм отвергал плод. В первом браке у актрисы произошел выкидыш, а в браке с журналистом Филом Бронштейном Стоун дважды теряла детей на пятом месяце беременности.

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone​​)

Кайли Миноуг

Австралийская певица долго откладывала беременность, но в 2006 году ей диагностировали рак груди. Кайли прошла химиотерапию и перенесла частичную мастэктомию.

По словам артистки, лечение лишило ее возможности забеременеть и выносить ребенка. Она считает, что тратить ресурсы ослабленного организма на беременность нецелесообразно. Кайли рассказывает, что многие пытаются убедить ее, что благодаря современным медицинским достижениям у нее есть шанс стать матерью, но такие разговоры только вызывают у нее раздражение.

Однако она не теряет оптимизма и считает, что смогла бы быть хорошей мачехой.

Кайли Миноуг (фото: instagram.com/kylieminogue​​)

Селена Гомес

Немало трудностей пережила Селена в своей жизни: биполярное расстройство, волчанка, а в 2017 году она перенесла пересадку почки. На фоне своих недугов девушка принимает много лекарств, и два из них (как раз психотропные препараты), по словам исполнительницы, могут помешать ей забеременеть и выносить детей самостоятельно. Однако певица заявила, что очень хочет детей, и они у нее непременно будут.

Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez​​)