5 звезд, которые на самом деле являются миллиардерами

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт вошла в ежегодный список миллиардеров Forbes в 2024 году после того, как в 2023-м агентство Bloomberg впервые оценило ее состояние в более чем 1 миллиард долларов. Она стала первым музыкантом, который достиг статуса миллиардера исключительно благодаря своей музыке, с состоянием в 1,1 миллиарда долларов США (42 850 000 000 гривен).

Миллиардерский статус Свифт вполне закономерен, учитывая ее аншлаговый тур Eras Tour 2023/24 и успех концертного фильма, вышедшего в октябре 2023 года и собравшего 92,8 миллиона долларов в первый уикенд.

Тейлор Свифт (фото: instagram.com/taylorswift)

Кроме того, певица вошла в историю на церемонии Грэмми-2024, став первой артисткой, которая четыре раза получила награду за "Альбом года". Ее переиздание альбома "1989 (Taylor's Version)" стало самым продаваемым альбомом года, подчеркнув ее влияние и коммерческий успех.

Джей Зи

Джей Зи заработал значительную часть своего состояния благодаря предпринимательской деятельности в алкогольной индустрии. Его путь к успеху начался еще в 1995 году, когда он основал музыкальную империю, создав звукозаписывающий лейбл Roc-a-Fella Records, а затем в 2008 году - компанию по управлению развлечениями Roc Nation.

Впоследствии рэпер приобрел бизнес по производству шампанского Armand de Brignac Champagne, совладельцем которого также является конгломерат предметов роскоши LVMH. По данным Forbes, стоимость этого бизнеса составляет около 310 миллионов долларов США (132 835 000 000 гривен).

Джей Зи (фото: Википедия)

Джей Зи также владеет долей в компании D'Ussé, оцененной в 100 миллионов долларов США (4 253 500 100.00 гривен), совладельцем которой является Bacardi. Его инвестиции включают доли в Uber (стоимостью около 70 миллионов долларов США) стриминговой платформе Tidal (примерно 100 миллионов долларов США).

Кроме этого, Джей Зи владеет недвижимостью на сумму около 50 миллионов долларов США.

Рианна

Рианна, которая не выпускала новых альбомов в течение семи лет после релиза "Anti" в 2016 году, нашла другие источники для приумножения своего капитала. Первая барбадосская миллиардерша получила большую часть своего состояния благодаря косметическому бренду "Fenty Beauty".

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Эта компания, которая славится широким ассортиментом средств для всех оттенков и типов кожи, оценивается в примерно 1,4 миллиарда долларов США (2 миллиарда австралийских долларов). Рианна владеет 50% акций бренда, по данным Forbes.

Кроме этого, ее бренд нижнего белья "Savage X Fenty" имеет оценочную стоимость около 270 миллионов долларов США (11 367 000 000 гривен).

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян, в отличие от своей младшей сестры Кайли Дженнер, которая была исключена из списка миллиардеров Forbes в 2019 году, осталась в этом списке. В 2020 году звезда реалити-шоу, которая стала успешным предпринимателем, продала 20% своей косметической компании KKW Beauty корпорации Coty за 200 миллионов долларов США (8 420 000 000 гривен).

По оценкам Forbes, стоимость компании составляет 1 миллиард долларов. Кроме того, Ким получила 225 миллионов долларов США (9 472 500 000 000 гривен) благодаря мажоритарному пакету акций в своей линии белья и одежды для дома "SKIMS".

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

В сфере недвижимости Кардашьян также имеет значительные активы, которые оцениваются в примерно 100 миллионов долларов США (4 210 000 000 гривен). Вместе с бывшим мужем Канье Уэстом она владела роскошной резиденцией в Калабасасе. После развода Ким выкупила у Уэста его долю за 23 миллиона долларов США, получив полное право собственности.

Опра Уинфри

Опра Уинфри, известная как "Королева всех СМИ", в 2003 году стала первой чернокожей женщиной-миллиардером. Родившаяся в сельской местности Миссисипи в семье матери-одиночки, она начала свой путь в медиа как ведущая местных новостей.

Впоследствии Уинфри получила мировую известность благодаря собственному ток-шоу "Шоу Опры Уинфри", которое длилось 25 лет. Эта программа стала самым популярным дневным ток-шоу в истории американского телевидения, в котором приняли участие такие легенды, как Майкл Джексон и Майк Тайсон.

Опра Уинфри (фото: instagram.com/oprah)

По данным Forbes, основная часть ее состояния, оцененного в 2,6 миллиарда долларов США (109 460 000 000 гривен), происходит от ее медиа-империи. Опра владеет 25,5% акций своей телевизионной сети OWN, 7% акций компании WW International (Weight Watchers) и имеет контракт на создание контента для Apple TV+. Ее доля в Weight Watchers International принесла более 427 миллионов долларов США (18 296 950 000 000 гривен).

Кроме медиа, Уинфри инвестировала в недвижимость премиум-класса, владея объектами в Иллинойсе, Флориде, Колорадо, Теннесси, Индиане, Вашингтоне и Калифорнии.