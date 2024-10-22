5 звезд, которые когда-то работали официантами

Официанты - это профессия, которая часто считается начальной ступенькой для многих молодых людей, стремящихся построить карьеру в различных сферах. Однако некоторые из них впоследствии становятся звездами мирового уровня, демонстрируя, что путь к успеху может быть разнообразным и неожиданным.

Дженнифер Энистон

Все мы помним героиню Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" - Рэйчел Грин, которая работала официанткой, и это ей откровенно не удавалось. Как оказалось, в реальной жизни Дженнифер тоже имела опыт официанткой, и, похоже, ее собственный путь повторил сценарий.

По ее словам, она имела "скользкие" пальцы и постоянно что-то упускала, что, безусловно, не является лучшим качеством для официантки.

Ранее Энистон работала в ресторане Jackson Hole Hamburgers на Верхнем Вест-Сайде Нью-Йорка. Хотя это заведение уже закрыто, Дженнифер проработала там чуть больше двух лет.

Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Крис Пратт

Сегодня Крис Прэтт владеет миллионами, но были времена, когда его путь к актерской славе был нелегким. Тогда он работал официантом в ресторане Bubba Gump Shrimp на Гавайях и жил в собственном фургоне, поскольку не имел постоянного дома. Однажды ему посчастливилось обслуживать актрису Рэй Доун Чонг, которой Крис понравился настолько, что она решила дать ему первый большой шанс.

Она пригласила его на роль в своем фильме "Проклятая часть 3", комедийном фильме ужасов, который вышел в 2000 году. Если бы Крис не работал официантом, он, возможно, так и не получил бы свой большой прорыв, и трудно представить, где бы он был сегодня!

Крис Пратт (фото: instagram.com/prattprattpratt​​)

Ники Минаж

Ники Минаж сегодня является одной из самых успешных и известных женщин-рэперов в музыкальной индустрии, и трудно представить, что когда-то она работала официанткой. К своей славе Ники работала в ресторане Red Lobster, но признается, что потеряла немало рабочих мест, поскольку ее часто увольняли.

Однажды, обслуживая пару, они ушли из ресторана, прихватив ее ручку и не оставив чаевых. Ники выбежала за ними, чтобы повернуть ручку, но это привело к ее увольнению. Однако это лишь подтолкнуло ее к поиску больших возможностей, и, как видим, она добилась грандиозного успеха.

Ники Минаж (фото: instagram.com/nickiminaj​​)

Меган Фокс

Меган Фокс, ныне одна из известнейших актрис и моделей Голливуда, также имела опыт работы за столиками до того, как стала знаменитой. Она работала в ресторане Tropical Smoothie Cafe, где не только обслуживала клиентов, но исполняла роль рекламного персонажа, одеваясь в костюм банана.

Кроме этого, Меган работала официанткой в другом заведении, но решила уйти из-за неприятного отношения клиентов, делавших грубые комментарии о ее внешности, создавая для нее дискомфорт. И здесь ее вполне можно понять.

Меган Фокс (фото: Getty Images)

Джеймс Франко

Джеймс Франко - еще одна звезда, который в свое время работал в ресторане. Когда он решил посвятить себя актерской карьере, он оставил колледж, что не вызвало одобрения у его родителей. Они решили не поддерживать его финансово, потому Джеймс нашел работу в McDonald's.

В начале ему было тяжело, особенно когда нужно было одновременно обрабатывать многие заказы на передней стойке. Его тоже раздражало отношение клиентов, но это была та жертва, на которую он пошел ради своей мечты. К счастью, его усилия окупились, и он стал одним из самых успешных актеров.

Джеймс Франко (фото: instagram.com/officialjamesfrancoo​​)