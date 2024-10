5 звездных пар, которые остались вместе после скандала об измене

Королева поп-музыки Бейонсе и рэпер открыто говорили о теме неверности в своих личных альбомах Lemonade и 4:44, но только в интервью для журнала The New York Times T Magazine в 2017 году Джей-Зи впервые прямо признался в измене супруге. Он отметил: "Труднее всего - видеть боль на лице человека, которому ты это вызвал, а затем столкнуться с собственными чувствами".

Бейонсе и Джей Зи (фото: instagram.com/beyonce)

Музыкант оказался в центре внимания, когда модель из Instagram Самнер Стро заявила, что у них был роман вскоре после объявления о третьей беременности его жены.

Впрочем, Левин опроверг факт измены Бехати Принслоо в заявлении на своих страницах в соцсетях.

"Я вел себя некстати, общаясь с кем-то другим, кроме своей жены, и это было флиртом. У меня не было романа, но я перешел границу, и в некоторых случаях это было недопустимым. Я принял меры, чтобы исправить ситуацию и наладить отношения в семье" ", - написал фронтмен Maroon 5 в своем Instagram Story в сентябре 2022 года.

Он добавил: "Самое важное для меня в этой жизни - это моя жена и моя семья. Быть таким наивным и бессмысленным, чтобы поставить это под угрозу, было самой большой ошибкой моей жизни. Я больше никогда не сделаю этого. Я полностью признаю свою ответственность", и мы пройдем через это вместе".

Адам Левин и Бехати Принслу (фото: instagram.com/adamlevine)

Звезда "Кливленд Кавальерс" изменял Хлое Кардашьян с несколькими женщинами, и эта информация стала публичной буквально за несколько дней до рождения их дочери Тру в апреле 2018 года. Несмотря на это пара решила продолжать отношения.

Кардашьян объяснила свое решение в Twitter, когда один из пользователей критиковал ее за то, что она осталась с Томпсоном: "Вы не знаете, что происходит в нашей семье или сколько усилий нужно для того, чтобы сосуществовать просто", - написала она. "Я горжусь своей стойкостью и надеюсь, что вы так же уважаете других людей, проходивших через подобное".

Однако в феврале 2019 Кардашьян и Томпсон разошлись после того, как его застали на измене с лучшей подругой Кайли Дженнер, Джордин Вудс. Тогда источники сообщили, что Хлои была в шоке, поскольку любила Вудс. В августе 2020 года стало известно, что пара снова вместе.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон (фото: instagram.com/khloekardashian​​)

Однако в июне 2021-го источники подтвердили, что Хлои и Тристан снова разошлись. По словам инсайдера, между ними не было большого конфликта, просто их отношения не сложились. Они остались в дружеских отношениях и продолжили воспитывать дочь.

В конце 2021 года пара окончательно развелась после того, как стало известно, что Томпсон стал отцом сына от Марали Николс в то время, когда с Кардашьян уже проходил процесс суррогатного материнства.

Сын Николса Тео родился в декабре 2021 года, а сын Татум, которого выносила суррогатная мать для Хлои и Тристана, родился в июле 2022 года.

В октябре 2020 года звезда сериала "Афера" оказалась в центре внимания, когда его заметили за поцелуем с Лили Джеймс, его партнершей по фильму "В погоне за любовью", несмотря на то, что он был женат на Фицджеральде.

Пара была сфотографирована в Риме, когда они демонстрировали чувства на людях, катались на скутере и ужинали вместе в одном из местных ресторанов. На следующий день Уэст и Фицджеральд показали единство, позируя для фотографов у своего дома в Англии и даже обменялись поцелуем.

Супруги тогда заявили: "Наш брак крепок, и мы до сих пор вместе", поблагодарив журналистов за внимание.

