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5 звездных пар, которые остались вместе после скандала об измене

Звездные пары, оставшиеся вместе после предательства (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Скандалы об измене часто становятся настоящим испытанием для звездных пар. Однако не всем известным личностям не удается сохранить свои отношения после таких драм.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вашему вниманию пять знаменитых пар, которые смогли преодолеть трудности и остались вместе, несмотря на измену.

Бейонсе и Джей Зи

Королева поп-музыки Бейонсе и рэпер открыто говорили о теме неверности в своих личных альбомах Lemonade и 4:44, но только в интервью для журнала The New York Times T Magazine в 2017 году Джей-Зи впервые прямо признался в измене супруге. Он отметил: "Труднее всего - видеть боль на лице человека, которому ты это вызвал, а затем столкнуться с собственными чувствами".

Бейонсе и Джей Зи (фото: instagram.com/beyonce)

Адам Левин и Бехати Принслу

Музыкант оказался в центре внимания, когда модель из Instagram Самнер Стро заявила, что у них был роман вскоре после объявления о третьей беременности его жены.

Впрочем, Левин опроверг факт измены Бехати Принслоо в заявлении на своих страницах в соцсетях.

"Я вел себя некстати, общаясь с кем-то другим, кроме своей жены, и это было флиртом. У меня не было романа, но я перешел границу, и в некоторых случаях это было недопустимым. Я принял меры, чтобы исправить ситуацию и наладить отношения в семье" ", - написал фронтмен Maroon 5 в своем Instagram Story в сентябре 2022 года.

Он добавил: "Самое важное для меня в этой жизни - это моя жена и моя семья. Быть таким наивным и бессмысленным, чтобы поставить это под угрозу, было самой большой ошибкой моей жизни. Я больше никогда не сделаю этого. Я полностью признаю свою ответственность", и мы пройдем через это вместе".

Адам Левин и Бехати Принслу (фото: instagram.com/adamlevine)

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон

Звезда "Кливленд Кавальерс" изменял Хлое Кардашьян с несколькими женщинами, и эта информация стала публичной буквально за несколько дней до рождения их дочери Тру в апреле 2018 года. Несмотря на это пара решила продолжать отношения.

Кардашьян объяснила свое решение в Twitter, когда один из пользователей критиковал ее за то, что она осталась с Томпсоном: "Вы не знаете, что происходит в нашей семье или сколько усилий нужно для того, чтобы сосуществовать просто", - написала она. "Я горжусь своей стойкостью и надеюсь, что вы так же уважаете других людей, проходивших через подобное".

Однако в феврале 2019 Кардашьян и Томпсон разошлись после того, как его застали на измене с лучшей подругой Кайли Дженнер, Джордин Вудс. Тогда источники сообщили, что Хлои была в шоке, поскольку любила Вудс. В августе 2020 года стало известно, что пара снова вместе.

Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон (фото: instagram.com/khloekardashian​​)

Однако в июне 2021-го источники подтвердили, что Хлои и Тристан снова разошлись. По словам инсайдера, между ними не было большого конфликта, просто их отношения не сложились. Они остались в дружеских отношениях и продолжили воспитывать дочь.

В конце 2021 года пара окончательно развелась после того, как стало известно, что Томпсон стал отцом сына от Марали Николс в то время, когда с Кардашьян уже проходил процесс суррогатного материнства.

Сын Николса Тео родился в декабре 2021 года, а сын Татум, которого выносила суррогатная мать для Хлои и Тристана, родился в июле 2022 года.

Доминик Уэст и Кэтрин Фицджеральд

В октябре 2020 года звезда сериала "Афера" оказалась в центре внимания, когда его заметили за поцелуем с Лили Джеймс, его партнершей по фильму "В погоне за любовью", несмотря на то, что он был женат на Фицджеральде.

Пара была сфотографирована в Риме, когда они демонстрировали чувства на людях, катались на скутере и ужинали вместе в одном из местных ресторанов. На следующий день Уэст и Фицджеральд показали единство, позируя для фотографов у своего дома в Англии и даже обменялись поцелуем.

Супруги тогда заявили: "Наш брак крепок, и мы до сих пор вместе", поблагодарив журналистов за внимание.

Спустя семь месяцев Лили Джеймс прокомментировала инцидент в разговоре с The Guardian, сказав: "Я не готова об этом говорить сейчас. Есть многое сказать, но это не время".

В тот же период Фицджеральд упомянула их "прекрасный роман" с Уэстом и рассказала о том, как начинались их отношения.

В мае 2021 года она поделилась с Irish Independent, что, хотя их брак имел свои взлеты и падения, они теперь "полностью преданы друг другу и их общей счастливой семейной жизни".

Cardi B и Offset

Участник группы Migos оказался в центре скандала в 2017 году, когда в интернете появилось видео, где его зафиксировали в постели с другими женщинами. На слухи об измене своего жениха реперша Cardi B ответила в Twitter, отметив, что "такое случается с каждым".

Позже источник эксклюзивно сообщил, что Cardi не намерена расставаться с ним. В июне 2018 стало известно, что они тайно поженились в Атланте в сентябре 2017 года, а уже в следующем месяце у них родилась дочь, которую назвали Kulture.

В декабре 2018 года Cardi B объявила в Instagram, что они с Офсетом разошлись после более чем года брака. В том же месяце бывшая рэпера, с которой он якобы имел роман в июне 2018 года, попросила прощения за свою роль в семейной драме.

Позже Офсет несколько раз публично просил прощения у Cardi, и в феврале 2019 года они снова появились вместе на красной дорожке церемонии Грэмми.

Через два года у них родился сын Вэйв. За месяц до его третьего дня рождения исполнительница снова подала на развод, а через несколько часов подтвердила, что ожидает третьего ребенка. Уже в сентябре она снова стала мамой.

Cardi B и Offset с детьми (фото: instagram.com/iamcardib)

Раньше мы писали о 4 украинских звездах, которые изменяли своим мужам и бойфрендам.

Также рассказывали о 5 наших звездах, которые простили измену мужа, чтобы сохранить семью.

При написании материала использовались источники: The Guardian The New York Times Magazine, Instagram Адама Левина.

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