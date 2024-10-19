5 зіркових пар, які залишилися разом після скандалу про зраду

Бейонсе і Джей Зі

Королева поп-музики Бейонсе і репер відкрито говорили про тему невірності у своїх особистих альбомах Lemonade і 4:44, але лише в інтерв’ю для журналу The New York Times T Magazine у 2017 році Джей-Зі вперше прямо зізнався у зраді дружині. Він зазначив: "Найважче - бачити біль на обличчі людини, якому ти це спричинив, а потім зіткнутися з власними почуттями".

Бейонсе і Джей Зі (фото: instagram.com/beyonce)

Адам Левін і Бехаті Прінслу

Музикант опинився в центрі уваги, коли модель з Instagram Самнер Стро заявила, що у них був роман незабаром після оголошення про третю вагітність його дружини.

Втім, Левін заперечив факт зради Бехаті Прінслоо в заяві на своїх сторінках у соцмережах.

"Я поводився недоречно, спілкуючись з кимось іншим, окрім своєї дружини, і це було фліртом. У мене не було роману, але я перейшов межу, і в деяких випадках це було недопустимим. Я вжив заходів, щоб виправити ситуацію та налагодити стосунки в родині", - написав фронтмен Maroon 5 у своєму Instagram Story у вересні 2022 року.

Він додав: "Найважливіше для мене в цьому житті - це моя дружина і моя сім'я. Бути таким наївним і безглуздим, щоб поставити це під загрозу, було найбільшою помилкою мого життя. Я більше ніколи не зроблю цього. Я повністю визнаю свою відповідальність, і ми пройдемо через це разом".

Адам Левін і Бехаті Прінслу (фото: instagram.com/adamlevine)

Хлої Кардашьян і Трістан Томпсон

Зірка "Клівленд Кавальєрс" зраджував Хлої Кардашьян з кількома жінками, і ця інформація стала публічною буквально за кілька днів до народження їхньої доньки Тру у квітні 2018 року. Незважаючи на це, пара вирішила продовжувати стосунки.

Кардашьян пояснила своє рішення в Twitter, коли один із користувачів критикував її за те, що вона залишилася з Томпсоном: "Ви не знаєте, що відбувається в нашій родині або скільки зусиль потрібно для того, щоб просто співіснувати", - написала вона. "Я пишаюся своєю стійкістю і сподіваюся, що ви так само поважаєте інших людей, які проходили через подібне".

Проте в лютому 2019 року Кардашьян і Томпсон розійшлися після того, як його застали на зраді з найкращою подругою Кайлі Дженнер, Джордин Вудс. Тоді джерела повідомили, що Хлої була шокована, оскільки любила Вудс. У серпні 2020 року стало відомо, що пара знову разом.

Хлої Кардашьян і Трістан Томпсон (фото: instagram.com/khloekardashian​​​​​​​)

Однак у червні 2021-го джерела підтвердили, що Хлої та Трістан знову розійшлися. За словами інсайдера, між ними не було великого конфлікту, просто їхні стосунки не склалися. Вони залишилися в дружніх стосунках та продовжили спільно виховувати дочку.

Наприкінці 2021 року пара остаточно розлучилася після того, як стало відомо, що Томпсон став батьком сина від Маралі Ніколс у той час, коли з Кардашьян вже проходив процес сурогатного материнства.

Син Ніколса, Тео, народився у грудні 2021 року, а син Татум, якого виносила сурогатна мати для Хлої та Трістана, народився у липні 2022 року.

Домінік Вест і Кетрін Фіцджеральд

У жовтні 2020 року зірка серіалу "Афера" опинився в центрі уваги, коли його помітили за поцілунком з Лілі Джеймс, його партнеркою по фільму "У гонитві за коханням", попри те, що він був одружений з Фіцджеральд.

Пара була сфотографована в Римі, коли вони демонстрували почуття на людях, каталися на скутері та вечеряли разом в одному з місцевих ресторанів. Наступного дня Вест і Фіцджеральд показали єдність, позуючи для фотографів біля свого будинку в Англії і навіть обмінялися поцілунком.

Подружжя тоді заявило: "Наш шлюб міцний, і ми досі разом", подякувавши журналістам за увагу.

Через сім місяців Лілі Джеймс прокоментувала інцидент у розмові з The Guardian, сказавши: "Я не готова про це говорити зараз. Є багато чого сказати, але це не час".

У той самий період Фіцджеральд згадала їхній "прекрасний роман" із Вестом і розповіла про те, як починалися їхні стосунки.

У травні 2021 року вона поділилася з Irish Independent, що, хоча їхній шлюб мав свої злети й падіння, вони тепер "повністю віддані одне одному та їхньому спільному щасливому сімейному життю".

Cardi B і Offset

Учасник гурту Migos опинився в центрі скандалу у 2017 році, коли в інтернеті з’явилися відео, де його зафіксували в ліжку з іншими жінками. На чутки про зраду свого нареченого реперка Cardi B відповіла у Twitter, зазначивши, що "таке трапляється з кожним".

Пізніше джерело ексклюзивно повідомило, що Cardi не має наміру розлучатися з ним. У червні 2018 року стало відомо, що вони таємно одружилися в Атланті у вересні 2017 року, а вже наступного місяця у них народилася дочка, яку назвали Kulture.

У грудні 2018 року Cardi B оголосила в Instagram, що вони з Офсетом розійшлися після понад року шлюбу. Того ж місяця колишня кохана репера, з якою він нібито мав роман у червні 2018 року, попросила вибачення за свою роль у сімейній драмі.

Пізніше Офсет кілька разів публічно просив вибачення у Cardi, і в лютому 2019 року вони знову з’явилися разом на червоній доріжці церемонії Греммі.

Через два роки у них народився син Вейв. За місяць до його третього дня народження виконавиця знову подала на розлучення, а через кілька годин підтвердила, що очікує на третю дитину. Вже у вересні вона знову стала мамою.

Cardi B і Offset з дітьми (фото: instagram.com/iamcardib)