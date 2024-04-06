5 витаминов, которые мужчинам нужно принимать после 50 лет
Как известно, для нормального функционирования нашему организму необходимы витамины и минералы, однако из-за разных особенностей женской и мужской физиологии рекомендации отличаются. К тому же в разном возрасте потребность в витаминах меняется.
О том, какие витамины необходимы мужчинам после 50 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: National Insitute on Aging, Минздрав, Буковинский государственный медицинский университет, Web MD, Аптека D.S.
Витамин А
Этот витамин необходим для поддержания иммунитета, нормального обмена веществ и здоровья сетчатки. К тому же, он необходим для регенерации тканей кожи и ускорения процесса заживления благодаря стимулированию синтеза коллагена. Также витамин А оказывает влияние на состояние ногтей и волос и укрепляет мембраны клеток.
Витамин D
Наш организм нуждается в нем для усвоения кальция, чтобы предотвратить остеопороз. Витамин D также помогает мышцам, нервам и иммунной системе работать правильно.
Этот витамин синтезируется организмом благодаря солнечному свету, но с возрастом способность превращать солнечные лучи в витамин D уменьшается. Этот витамин труднее получить с пищей, но жирная рыба, как лосось, скумбрия и сардины, является хорошим источником.
Витамин Е
Витамин Е необходим для синтеза белков и насыщения кислородом организма. Также этот витамин участвует в метаболизме клеток. Кроме этого, он предотвращает ломкость капилляров и дистрофию скелетных мышц, поэтому повышает выносливость организма.
Однако следует обратить внимание на то, при остром инфаркте миокарда его употребление следует ограничить.
Какие витамины принимать мужчинам после 50 лет (иллюстрация: Freepik)
Витамин В12
Этот витамин, как и другие витамины группы B, помогает сохранить красные кровяные тельца и нервы здоровыми. У некоторых людей старше 50 лет возникают проблемы с усвоением витамина В12, содержащегося в пищевых продуктах. Им может понадобиться или добавка с витамином В12 или пища, обогащенная этим витамином.
Витамин С
Этот витамин обладает свойствами антиоксиданта, помогает восстановить костную и соединительную ткани и необходим для здоровья зубов, десен и волос. Кроме того, витамин С помогает укрепить стенки сосудов и восстановить кости при травмах. И, конечно, этот витамин необходим для поддержания иммунитета.
Как лучше принимать витамины
Лучше всего витамины и минералы усваиваются в комплексе и с пищей - в овощах, фруктах, молочных продуктах и продуктах животного происхождения.
И несмотря на то, что с возрастом способность организма усваивать определенные витамины уменьшается, перед употреблением любых витаминных добавок необходимо обратиться к семейному врачу для оценки состояния здоровья, анализов и консультации.
А самостоятельное употребление препаратов без квалифицированной индивидуальной рекомендации может оказать негативное влияние.
Кстати, раньше мы рассказывали, какой популярный витамин может навредить.
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