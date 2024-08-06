5 видов самых удобных каблуков, на которых вы точно не устанете ходить

Каблук-рюмочка

В конце 2010-х годов дизайнер Амина Муадди стала заметной фигурой в фэшн-индустрии. Это произошло благодаря туфлям на каблуках-рюмочках, которые стали визитной карточкой ее бренда.

Модель завоевала популярность не только благодаря оригинальному дизайну, но и комфорту. Такие туфли имеют элегантный вид через шпильку, но одновременно обеспечивают устойчивость благодаря "рюмочке", площадь которой значительно больше площади обычных шпилек.

Каблук-рюмочка (фото: instagram.com/siman_obuv)

Треугольные каблуки

При выборе туфель, босоножек и мюли следует обращать особое внимание на каблук, поскольку он оказывает непосредственное влияние на комфорт. Сужающиеся книзу каблуки менее удобны для ходьбы по сравнению с моделями с квадратными каблуками.

Но если вам кажется, что квадратные каблуки выглядят слишком грубо, обратите внимание на модели с треугольным каблуком. Они придадут обуви элегантный вид, не теряя при этом в стойкости.

Треугольные каблуки (фото: instagram.com/fashion_caprice)

Kitten Heel

Туфли на каблуке Kitten Heel стали самой модной обувью лета 2024 года. Это обусловлено несколькими причинами: во-первых, такие туфли универсальны и легко смешиваются как с джинсами, так и с романтическими платьями; во-вторых, они очень женственны; и, в-третьих, в туфлях и слингбеках на каблуке Kitten Heel очень комфортно ходить.

Обратите внимание на расположение каблука: для удобства он должен быть точно под пяткой, чтобы нагрузка распределялась правильно.

Kitten Heel (фото: instagram.com/shoedazzle)

Скошенные каблуки

Обувь со скошенным каблуком следует рассмотреть всем, кто любит ковбойскую эстетику. Сегодня не только казаки имеют столь характерную деталь, но и туфли, мюли и модели "Мэри-Джейн".

Благодаря большой площади такого каблука обувь будет устойчивой, несмотря на наклон. Также при выборе повседневной обуви следует обратить внимание на высоту каблука. Оптимальная высота составляет от трех до девяти сантиметров.

Скошенные каблуки (фото: instagram.com/prada​​​)

Каблук-кирпич

Классический прямоугольный каблук, безусловно, заслуживает звания самого комфортного и удобного. Рекомендуем выбирать модели с квадратным или круглым мысом, тонкой перемычкой или ремешком, а также варианты из кожи или атласа.

Каблук-кирпич (фото: instagram.com/shoes.nani)