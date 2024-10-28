5 великих цивилизаций древности, которые существовали на территории Украины

Территория современной Украины издавна привлекала всевозможные народы и племена, создававшие уникальные культуры и оставившие после себ впечатляющие артефакты. Древние цивилизации, когда-то обитавшие здесь, имели свои особые традиции, верования и образ жизни, во многом повлиявший на современную культуру.

Трипольцы: первая земледельческая цивилизация Украины

Трипольская культура, существовавшая на территории современной Украины, Румынии и Молдовы с 5-го по 3-е тысячелетия до н.э., является одной из древнейших земледельческих цивилизаций Европы. Их поселения находились преимущественно в междуречье Южного Буга, Днестра и Днепра, охватывая часть Центральной, Западной и Южной Украины.

Трипольцы имели высокий уровень развития ремесел и строительства: они возводили обширные поселения, некоторые из которых насчитывали несколько тысяч жителей. Особенностью трипольской культуры были глиняные изделия с рисованным орнаментом, которые использовались не только в обиходе, но и имели религиозное значение.

Трипольцы первыми в Европе освоили пашенное земледелие, что позволило им перейти от охотничьего к оседлому образу жизни. Культ плодородия находился в центре их религии, а фигурки богинь плодородия использовались в обрядах.

Культура трипольцев исчезла примерно 3000 лет до н.э., вероятно, из-за климатических изменений и распространения новых народов. Но их традиции и элементы быта до сих пор остаются загадкой, поражающей исследователей.

Музей Трипольской культуры (фото: Википедия)

Скифы: воины степей

Скифская культура, существовавшая в украинских степях с VII по III век до н.э., считается одной из самых известных кочевых цивилизаций античности. Основными территориями, где жили скифы, были степи Южной и Восточной Украины, в частности, территории между Доном и Днестром, а также Крымский полуостров.

Скифы были искусными воинами и всадниками, а также умелыми ремесленниками, создавая уникальные золотые изделия по анималистическим мотивам. Они известны своим сложным социальным строем и обычаями, включавшими особые погребальные обряды.

Скифские курганы, насыщенные оружием, украшениями и произведениями искусства, являются бесценными историческими достопримечательностями. Религия скифов базировалась на поклонении природным силам, в частности, богине земли Табити, которая была главным божеством.

У скифов не было письменности, поэтому большинство сведений о них мы узнаем из греческих источников, таких как Геродот. Расцвет скифской цивилизации завершился с приходом сарматов, но их традиции оставили свой след в культуре степных народов.

Греческая ваза со скифским лучником (фото: Википедия)

Готы: германское племя на украинских землях

Готы - германский народ, появившийся на территории Украины во II веке нашей эры, создав свое государство в Северном Причерноморье. Основные поселения находились в юго-западной части современной Украины и Крыма, где они взаимодействовали с местными племенами и римскими колониями.

Они вели активную торговлю с соседними народами, также заимствовали элементы античной культуры. Впоследствии готы разделились на западных вестготов и восточных остготов, сыгравших немаловажную роль в большом переселении народов. Их культура отличалась сложной иерархией и военной организацией, что позволило им выдерживать атаки Римской империи.

Однако с появлением гуннов в IV веке готы вынуждены были покинуть большинство своих поселений и переселиться на запад. Присутствие готов на украинских землях оказало значительное влияние на культуру и отношения между местными народами.

Византийская мозаика с образом готского вождя (фото: Википедия)

Хазары: активные державотворцы

Возникший в VII веке хазарский каганат объединял степные племена на территории современного юга Украины и прилегающих территорий, в частности Нижнего Поднепровья, Азовского побережья и части Крыма.

Хазары создали могущественное государство, контролировавшее важные торговые пути между Востоком и Западом, в частности торговый путь по Днепру к Каспийскому морю. Они были полиэтническим народом, включавшим разнообразные этносы и религии, среди которых особое место занимал иудаизм, принятый хазарской элитой.

Столица каганата, город Итиль, являлась важным торговым и культурным центром. Хазары умело контролировали конфликты между славянами, угрями и другими народами, создавая сложную дипломатическую сеть.

Постепенное ослабление каганата произошло в результате нападений киевских князей и роста могущества Киевской Руси. Падение Хазарского каганата в конце X века завершило эпоху их господства на украинских землях, но хазары оставили заметный след в истории и культуре региона.

Карта Хазарского Каганата (фото: Википедия)

Греки: античные колонисты Причерноморья

Греческие колонии появились на территории Крыма и северного побережья Черного моря еще в VI веке до н. Основными городами-греческими колониями были Ольвия (возле современного Николаева), Пантикапей (современная Керчь) и Херсонес (возле современного Севастополя), ставшие важными культурными и торговыми центрами, где переплетались разные цивилизации.

Греки приносили с собой высокий уровень образования, архитектуры и искусства, что оставило глубокий след культуре местного населения.

Основными видами деятельности колонистов были торговля, рыболовство и ремесла, что обеспечивало им экономическую стабильность. Они активно взаимодействовали со скифами и другими местными народами, а также тесными контактами с материковой Грецией.

Хотя греческие колонии постепенно вошли в состав Римской, а затем Византийской империи, их влияние на развитие Крыма сохранялось на протяжении веков. Греческая культура принесла в Причерноморье элементы античной философии, права и архитектуры, ставших частью местного наследия.

Руины Херсонеса (фото: Википедия)