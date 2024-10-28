5 великих цивілізацій давнини, які існували на території України

Територія сучасної України здавна приваблювала різноманітні народи та племена, що створювали унікальні культури й залишили по собі вражаючі артефакти. Древні цивілізації, що колись жили тут, мали свої особливі традиції, вірування та спосіб життя, який багато в чому вплинув на сучасну культуру.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про народи минулого, які колись мешкали у межах сучасної України.

Трипільці: перша землеробська цивілізація України

Трипільська культура, що існувала на території сучасної України, Румунії та Молдови з 5-го до 3-го тисячоліття до н.е., є однією з найдавніших землеробських цивілізацій Європи. Їхні поселення знаходилися переважно в межиріччі Південного Бугу, Дністра та Дніпра, охоплюючи частину Центральної, Західної та Південної України.

Трипільці мали високий рівень розвитку ремесел і будівництва: вони зводили великі поселення, деякі з яких налічували кілька тисяч жителів. Особливістю трипільської культури були глиняні вироби з мальованим орнаментом, які використовувалися не лише в побуті, а й мали релігійне значення.

Трипільці першими в Європі освоїли орне землеробство, що дозволило їм перейти від мисливського до осілого способу життя. Культ родючості був у центрі їхньої релігії, а фігурки богинь родючості використовувалися в обрядах.

Культура трипільців зникла приблизно 3000 років до н.е., імовірно, через кліматичні зміни та поширення нових народів. Але їхні традиції та елементи побуту досі залишаються загадкою, що вражає дослідників.

Музей Трипільської культури (фото: Вікіпедія)

Скіфи: воїни степів

Скіфська культура, яка існувала в українських степах з VII до III століття до н.е., вважається однією з найвідоміших кочових цивілізацій античності. Основними територіями, де жили скіфи, були степи Південної та Східної України, зокрема території між Доном і Дністром, а також Кримський півострів.

Скіфи були майстерними воїнами і вершниками, а також вмілими ремісниками, створюючи унікальні золоті вироби з анімалістичними мотивами. Вони відомі своїм складним соціальним устроєм і звичаями, що включали особливі поховальні обряди.

Скіфські кургани, насичені зброєю, прикрасами й мистецькими витворами, є безцінними історичними пам'ятками. Релігія скіфів базувалася на поклонінні природним силам, зокрема богині землі Табіті, яка була головним божеством.

Скіфи не мали писемності, тож більшість відомостей про них ми дізнаємося з грецьких джерел, таких як Геродот. Розквіт скіфської цивілізації завершився з приходом сарматів, але їхні традиції залишили свій слід у культурі степових народів.

Грецька ваза зі скіфським лучником (фото: Вікіпедія)

Готи: германське плем'я на українських землях

Готи - германський народ, що з’явився на території України у II столітті нашої ери, створивши свою державу в Північному Причорномор'ї. Основні поселення готів знаходилися в південно-західній частині сучасної України та Криму, де вони взаємодіяли з місцевими племенами й римськими колоніями.

Вони вели активну торгівлю з сусідніми народами, а також запозичували елементи античної культури. Згодом готи поділилися на західних вестготів і східних остготів, які зіграли важливу роль у великому переселенні народів. Їхня культура відзначалася складною ієрархією та військовою організацією, що дозволило їм витримувати атаки Римської імперії.

Проте з появою гунів у IV столітті готи змушені були залишити більшість своїх поселень і переселитися на захід. Присутність готів на українських землях мала значний вплив на культуру і стосунки між місцевими народами.

Візантійська мозаїка з образом готського вождя (фото: Вікіпедія)

Хозари: активні державотворці

Хозарський каганат, що виник у VII столітті, об’єднував степові племена на теренах сучасного півдня України та прилеглих територій, зокрема Нижнього Подніпров'я, Азовського узбережжя та частини Криму.

Хозари створили могутню державу, що контролювала важливі торгові шляхи між Сходом і Заходом, зокрема торговий шлях по Дніпру до Каспійського моря. Вони були поліетнічним народом, що включав різноманітні етноси та релігії, серед яких особливе місце займав іудаїзм, прийнятий хозарською елітою.

Столиця каганату, місто Ітіль, була важливим торговим і культурним центром. Хозари вміло контролювали конфлікти між слов'янами, уграми та іншими народами, створюючи складну дипломатичну мережу.

Поступове ослаблення каганату відбулося внаслідок нападів київських князів та зростання могутності Київської Русі. Падіння Хозарського каганату наприкінці X століття завершило епоху їхнього панування на українських землях, але хозари залишили помітний слід в історії та культурі регіону.

Карта Хозарського Каганату (фото: Вікіпедія)

Греки: античні колоністи Причорномор’я

Грецькі колонії з’явилися на території Криму і північного узбережжя Чорного моря ще в VI столітті до н.е. Основними містами-грецькими колоніями були Ольвія (біля сучасного Миколаєва), Пантікапей (сучасна Керч) та Херсонес (біля сучасного Севастополя), які стали важливими культурними і торговими центрами, де перепліталися різні цивілізації.

Греки приносили з собою високий рівень освіти, архітектури та мистецтва, що залишило глибокий слід у культурі місцевого населення.

Основними видами діяльності колоністів були торгівля, рибальство і ремесла, що забезпечувало їм економічну стабільність. Вони активно взаємодіяли зі скіфами та іншими місцевими народами, а також мали тісні контакти з материковою Грецією.

Хоча грецькі колонії поступово увійшли до складу Римської, а потім Візантійської імперії, їхній вплив на розвиток Криму зберігався протягом століть. Грецька культура принесла в Причорномор'я елементи античної філософії, права та архітектури, які стали частиною місцевої спадщини.

Руїни Херсонеса (фото: Вікіпедія)