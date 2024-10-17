От Львова до Винницы: 5 романтичных легенд об основании украинских городов

История многих украинских городов насчитывает столетия, и точные данные об основании их кроются где-то в легендах. Какие из этих легенд наиболее романтичны и интересны?

Киев

По легенде, Киев был основан тремя братьями - Кием, Щеком и Хоривом, а также их сестрой Лыбидью. Каждый из них назвал часть города своим именем: Кий - центральную часть, Щек - на холмах, а Хорив - рядом с рекой, получившей название Лыбидь.

История Киева имеет даже вариант с упоминаниями в древнеармянских источниках, где город называется Куар, а его основателей называют Куаром, Мелтеем и Хореаном. Легенда о трех братьях символизирует силу и единство, заложившее основы большого города.

Памятник основателям Киева (фото: Википедия)

Львов

По летописям город Львов основал князь Даниил Галицкий и назвал его в честь своего сына Льва. Однако львовяне любят рассказывать другую легенду о происхождении города.

Когда-то давно на месте будущего Львова были небольшие деревни, окруженные густыми лесами, где крестьяне прятались от врагов. Но однажды в этих лесах начал исчезать народ, и оказалось, что их похищал лев.

Он подстерегал людей, которые бродили поодиночке, и затаскивал в свою пещеру. Местные кузнецы пытались сделать оружие для борьбы со зверем, но безрезультатно. Однажды путешественник предложил очаровать оружие девичьей кровью, что помогло одолеть льва.

С тех пор гору назвали Львиной, а город под ней - Львовом.

Памятник Героям Ноябрьского чина во Львове (фото: Википедия)

Харьков

В Харькове, в начале проспекта Науки, в 2004 году был установлен памятник, известный в народе как "Казак Харько". Официально же этот монумент называется "Основателям Харькова".

Легенда о казаке Харько, несомненно, основывается на убеждении, что основатель славного города должен быть олицетворен. Так, Рим основал свой легендарный царь Ромул, сын бога Марса, а Киев - Кий.

Соответственно, Харьков был основан казаком Харьком, жившим в конце XVI - начале XVII века. Этот казак возглавил группу переселенцев из Речи Посполитой, нашедших новый дом между реками Лопань и Харьков. Именно Харько и дал имя городу.

Казак Харько (фото: Википедия)

Каменец-Подольский

Каменец-Подольский - один из самых живописных городов Украины, окруженный рекой Смотрич и могучими скалами. Согласно легенде, князь Юрий Кориатович влюбился в молодую девушку, которую встретил у стен будущей крепости.

Любовь была настолько сильной, что князь решил построить город-крепость, которая охраняла бы их любовь от любых врагов. Крепость выросла над рекой, символизируя не только военную мощь, но и крепость чувств князя.

Легенда говорит, что город стал неприступным для врагов благодаря благословению на вечную любовь Юрия и его избранницы. Их история любви навсегда запечатлелась в стенах Каменца.

Крепость Каменец-Подольского (фото: Википедия)

Винница

По одной из легенд, Винница получила свое название от слова "вино", поскольку на этих землях с давних времен производили этот напиток. Но есть и другая более правдоподобная история: основание города произошло в XIV веке благодаря литовским князьям Кориатовичам.

Легенда свидетельствует, что братья Кориатовичи выбрали это место для своей резиденции, и дали ему название "Винница" от слова "венок". Это символизировало защитное кольцо фортификационных сооружений, охранявших город. Выгодное расположение на берегах реки Южный Буг способствовало развитию поселения, превращая его в торговый центр.

Проекция Винницкого замка 16 века (фото: Википедия)